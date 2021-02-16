Reuters: Северокорейские хакеры пытались украсть данные о вакцине Pfizer

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Северокорейские хакеры пытались взломать серверы Pfizer Inc и украсть данные о вакцине

Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея пыталась украсть информацию о вакцинах и лечении от коронавируса, взломав серверы Pfizer Inc. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Цифровой шпионаж, нацеленный на органы здравоохранения, ученых и производителей лекарств, усилился во время пандемии COVID-19, поскольку поддерживаемые государством cеверокорейские хакерские группы борются за получение данных о результатах последних исследований.

«Во время кибератак были попытки украсть вакцину и технологию лечения COVID. Был взломан ресурс Pfizer», — сказал южнокорейский политик Ха Тэ Кын.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) заявила, что пресекла попытки своего соседа также взломать программы южнокорейских фирм, разрабатывающих вакцины против коронавируса.

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Эксперты в области здравоохранения говорят, что хакеры Северной Кореи могут быть больше заинтересованы в продаже украденных данных, чем в их использовании для разработки вакцины собственного производства.