Новые разведывательные дроны НАТО готовы к работе

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Главный генерал НАТО в Европе объявил о первоначальной готовности к боевым действиям пяти разведывательных дронов альянса, размещенных на Сицилии, Италия.

Беспилотные летательные аппараты и связанное с ними наземное оборудование составляют программу наземного наблюдения НАТО. Созданная девять лет назад, ее цель — предоставить всем странам-членам аэрофотоснимки мировых угроз, особенно в местах, близких к границам альянса, информирует enovosty.com/news.

Объявление о готовности к миссии было совершено после того, как НАТО получила свой пятый и последний самолет для парка модифицированных Northrop Grumman RQ-4D Global Hawks на авиабазе Сигонелла в ноябре прошлого года. По словам представителя НАТО, для участия в программе назначено достаточно обученного персонала.

Генерал ВВС США Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий союзников в Европе, назвал завершение строительства флота «важной вехой на пути к улучшению восприятия окружающей среды».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля упомянул программу AGS как пример стремления альянса внедрять «разрушительные» и «новые» технологии.

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«Они позволят нам наблюдать с неба на обширных территориях, обеспечивая полную картину условий на земле в любое время», — сказал он журналистам в Брюсселе, имея в виду беспилотный самолет, прозванный на языке НАТО «Феникс». «Они могут даже идентифицировать самодельные взрывные устройства. Так что они являются очень полезным инструментом для предоставления информации и разведки».

Представитель НАТО сообщил Defense News, что в то время как высшие должностные лица альянса придали программе первоначальный статус готовности к миссии, прошлым летом самолет начал выполнять испытательные полеты в Прибалтику, а также в южную и восточную части Средиземноморья, которые дали полезные данные.

Военный штаб альянса в Европе, SHAPE, поможет определить будущие миссии, в то время как планирование и выполнение находятся в ведении авиационного командования союзников на авиабазе Рамштайн, Германия, пояснил представитель.

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Ожидается, что регулярные операции флота станут проверкой перспектив трансграничного сотрудничества между союзниками по смешиванию беспилотных самолетов и регулярных гражданских перевозок в их соответствующем воздушном пространстве. По словам представителя, в настоящее время все еще необходимы дипломатические разрешения на полеты, хотя планируется получить какое-то постоянное разрешение.