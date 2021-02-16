НАТО столкнулось с серьезной проблемой, — Associated Press

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НАТО столкнулось с серьезной проблемой в Афганистане

После 20 лет боевых действий и миллиардов потраченных долларов НАТО и Соединенные Штаты все еще пытаются решить одну и ту же, казалось бы, неразрешимую проблему — как вывести войска из Афганистана, не оставляя страну в еще большем хаосе. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В Афганистане растет насилие и виноваты в этом все: Талибан, Исламское государство, полевые командиры, преступные группировки и коррумпированные правительственные чиновники.

Согласно информации, представленной НАТО, в настоящее время в Афганистане находится около 9600 военнослужащих, в том числе 2500 военнослужащих США. Министры обороны НАТО встретятся в среду и четверг, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

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Президент США Джо Байден пересматривает соглашение Дональда Трампа с Талибаном, которое предусматривает дату 1 мая, как крайний срок вывода американских войск из страны. А в это время Талибан контролирует половину страны, обе стороны конфликта продолжают вести войну, даже после того, как в прошлом году в Катаре начались мирные переговоры между талибами и правительством Кабула.

Талибов обвиняют в целенаправленных убийствах журналистов и общественных лидеров. Обвинения они отрицают. Но им не хватает доверия, особенно потому, что они отказываются пойти на соглашение о прекращении огня. Также нет доказательств того, что они разорвали связи с боевиками «Аль-Каиды».

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Несмотря на то, что на Афганистан было потрачено около 1 трлн долл, львиная доля из которых ушла на обеспечение безопасности, беззаконие процветает. По данным Государственного департамента США, преступность в Кабуле достигла невиданных масштабов. «Местные власти неэффективны в сдерживании преступности», — сообщили в Госдепартаменте.

Всемирный банк сообщил, что уровень бедности вырос с 55% в 2019 году до 72% в 2020 году. Две трети афганцев живут менее чем на 1,90 долл в день, а безработица выросла в 2020 году до 37,9% с 23,9%.

«Это абсолютный позор, учитывая миллиарды, потраченные на эту страну за последние два десятилетия», — написал в Твиттере владелец популярного афганского телеканала TOLO TV Саад Мохсини.