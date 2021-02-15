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ВВС США могут остаться без двигателей для истребителей F-35A

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС США могут остаться без двигателей для истребителей F-35A
 
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Проблемы с перегревом двигателя истребителя F-35A, который значительно сокращает срок его службы, а также исключение Турции из проекта из-за покупки С-400, могут вызвать острую нехватку двигателей.

Воздушное боевое командование (ACC) ВВС США провело на восемь меньше показательных выступлений в этом году, или около одной трети запланированных; в попытке продлить срок службы двигателя, сообщает Bloomberg.

Военные сталкиваются с растущей нехваткой двигателей для F-35А, поскольку они перегреваются. Эта проблема вызвала преждевременные трещины на покрытиях лопаток турбины, что значительно снизило срок службы двигателя. Однако это не вопрос безопасности полетов, информирует enovosty.com/news.

Проблемы с двигателями замедлили и без того медленный производственный процесс, что снизило скорость производства новых двигателей для реактивного самолета. Офис программы F-35 Пентагона проинформировал руководителей отдела закупок министерства обороны, что в самом крайнем случае до 20% самолетов F-35 ВВС к 2025 году не будут иметь двигателей.

Ожидается, что Анкара продолжит производство компонентов F-35 до 2022 года, несмотря на то, что ее исключили из проекта F-35 стоимостью 399 миллиардов долларов.

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Испорченные отношения США и Турции вкупе с проблемами с двигателями могут замедлить темпы производства двигателей, если не будут решены в ближайшее время.

Компания Raytheon Pratt & Whitney, производящая двигатели F135, «усердно» работает с ВВС над решением этой проблемы. «Мы продолжаем тесно сотрудничать с Объединенным программным офисом F-35, службами и логистическим комплексом «Оклахома-Сити-Эйр» (OC-ALC), чтобы увеличить пропускную способность предприятия в сети обслуживания, ремонта, капитального ремонта и модернизации F135», — сообщил представитель Pratt & Whitney, добавив, что компания участвует в «множестве инициатив, направленных на ускорение роста производственных мощностей».


По материалам Defenseworld
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