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В Техасе сильный шторм оставил без электричества более 2,5 млн домов, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » В Техасе сильный шторм оставил без электричества более 2,5 млн домов, - Fox News
 
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В Техасе бушует сильный шторм

В Техасе сильный шторм оставил без электричества более 2,5 миллионов домов. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что Техас «ждет прихода еще более опасного шторма» в ближайшие дни, который «сделает передвижение практически невозможным». Он назвал шторм «беспрецедентным» в истории государства.

Советом по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT) были инициированы веерные отключения электроэнергии. Электроэнергетическая компания Остина Austin Energy сообщила жителям, что отключения могут быть дольше, чем обычно, что вызвало гневные посты в социальных сетях техасцев, которые заявили, что они уже были без электричества более пяти часов. «Это очень опасно. Нет электричества в течение 5+ часов и холодный ветер», — написал житель штата Техас в соцсети.

«Максимальные приготовления к холодной погоде должны быть завершены сегодня. Времени мало и с сегодняшнего дня погода начнет быстро ухудшаться», — написал в Твиттере метеоролог Джефф Линднер.

В Оклахоме сильный снегопад создал опасные условия для вождения. По словам Коннора Хансена из Fox 25, несколько человек были госпитализированы после масштабной аварии, в которой столкнулись несколько грузовиков и легковых автомобилей на шоссе недалеко от Оклахома-Сити.

«Не выходите, если вам не нужно», — предупредил в воскресенье дорожный патруль Оклахомы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 141

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