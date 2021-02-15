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Российский оппозиционный журналист, находящийся в тюрьме, не знает, в чем его вина, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Российский оппозиционный журналист, находящийся в тюрьме, не знает, в чем его вина, - Reuters
 
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Оппозиционный журналист Иван Сафронов, находящийся шесть месяцев в тюрьме, не знает, в чем его вина

Бывший журналист российской газеты, обвиняемый в государственной измене, говорит, что спустя шесть месяцев после ареста государственные следователи до сих пор не сообщили ему, в чем конкретно заключается его предполагаемое преступление. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

30-летний Иван Сафронов освещал военную жизнь в качестве репортера перед началом работы в космическом агентстве России. Он был задержан в июле прошлого года и находится в тюрьме по обвинению в передаче военной тайны Чешской Республике.

Российский оппозиционный журналист, находящийся в тюрьме, не знает, в чем его вина, — Reuters

«Они говорят, что я совершил преступление в 2017 году, но не говорят, что именно я сделал», — сказал Сафронов в интервью, опубликованном в газете «Коммерсантъ», где он работал. «Я потратил три месяца, пытаясь что-то вспомнить, но я не вспомнил никаких преступлений», — сказал он в письменных ответах на вопросы.

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«Следователи рассматривают факт моего знакомства с (чешским журналистом) как вербовку, его сообщения — как разведывательную миссию, а в моих ответах каким-то образом была обнаружена государственная тайна», — сказал он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 132

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