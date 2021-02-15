Пономарь пояснил, почему Трампу больше не быть президентом

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Сенат оправдал Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь Трамп снова может выдвигаться в президенты

Во всем мире судебный процесс над Трапом назвали странным. С такой оценкой соглашается обозреватель Олег Пономарь, но на своей странице в facebook объясняет, почему Дональд Трамп больше не будет президентом. И дело здесь не только в возрасте. Эксперт считает, что в США наблюдается тренд изменения структуры избирателей: , информирует enovosty.com/news.

☑ Тренд на изменение расово-национальной структуры избирателей.

☑class="tag" href="https://enovosty.com/tag/donald-tramp" target="_blank"> Тренд на изменение урбанистической структуры (сельское-городское население) избирателей.

☑ Тренд на изменение образовательной структуры избирателей.

☑ Тренд на изменение мировоззренческой структуры (либерализация) избирателей.

☑ Тренд на глобализацию и мобильность и тд.

Пономарь уверен, что все эти тренды играют против Трампа. Потому он проиграл 3 млн голосов Клинтон, но уже 7 млн голосов Байдену. И с таким трендом он проиграет в 2024 около 12 млн.