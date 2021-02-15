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Чешская компания CZG собирается купить легендарную компанию-производителя револьверов Colt

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Чешский производитель огнестрельного оружия CZG - Česká zbrojovka Group SE объявила о приобретении американской компании по производству стрелкового оружия Colt Holding Company LLC («Colt»), а также ее канадской дочерней компании Colt Canada Corporation.

Данная сделка будет профинансирована за счет имеющихся денежных средств Компании, включая поступления от недавнего IPO, а также за счет планируемого выпуска облигаций. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами, но, как ожидается, будет завершена во втором квартале 2021 года, информирует enovosty.com/news.

После покупки CZG приобретет значительные производственные мощности в США и Канаде и значительно расширит свою глобальную клиентскую базу. Colt — традиционный поставщик вооружений по всему миру. Среди прочего, Colt является долгосрочным поставщиком для армии США (отношения между которыми насчитывают более 175 лет) и, через свою канадскую дочернюю компанию, Colt является эксклюзивным поставщиком стрелкового оружия для канадских вооруженных сил.

В пресс-релизе говорится, что руководство CZG организует конференц-звонок для СМИ, чтобы обсудить эту тему (более подробная информация будет объявлена ​​позже).

Чешская компания CZG собирается купить легендарную компанию-производителя револьверов Colt

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CZG — Česká zbrojovka Group (CZG) вместе со своими дочерними предприятиями является одним из ведущих европейских производителей огнестрельного оружия для военных и правоохранительных органов, личной защиты, охоты, спортивной стрельбы и другого гражданского использования. CZG продает и продает свою продукцию в основном под брендами CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles и 4M Systems. Дочерние компании CZG включают Česká zbrojovka, CZ-USA, 4M Systems и CZ Export Praha.

CZG владеет миноритарным пакетом акций Spuhr i Dalby, шведского производителя оптических креплений для оружия. Головной офис CZG находится в Чешской Республике. Компания имеет производственные предприятия в Чешской Республике и США, а штат компании насчитывает около 1650 человек в Чехии, США и Германии.


По материалам Defenseworld
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