Associated Press: Сторонники Навального «освещают» города России (ФОТО)

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Сторонники Алексея Навального начали применять новые форматы акций протеста, используя фонарики мобильных телефонов, ленточки и сердечки

Сторонники заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального вышли во дворы жилых домов и стали светить фонариками с мобильных телефонов, демонстрируя единство, несмотря на усилия российских властей по подавлению акций протеста. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Команда Навального опубликовала фотографии небольших групп с включенными фонариками на мобильных телефонах во многих городах России, начиная от Сибири и заканчивая Подмосковьем. Было неясно, сколько человек всего участвовало. Об арестах информации не поступало.

Когда команда Навального призвала людей выйти на протесты с фонариками мобильных телефонов, многие ответили шутками и скептицизмом. Но все-таки после двух выходных общенациональных акций протеста новый формат выражения несогласия подхватили многие.

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Российские официальные лица целыми днями пытались очернить протесты. Официальные лица обвинили союзников Навального в том, что они действуют по указанию НАТО. Государственные информационные агентства со ссылкой на неназванные источники заявили, что террористическая группа планировала теракты во время несанкционированных массовых акций.

Попытки подавления представляют собой смену тактики российских властей, которые игнорировали Навального. «Навальный перешел от человека, чье имя запрещено упоминать, в главный предмет обсуждения», — заявила Мария Певчих, начальник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального.