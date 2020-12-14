Курьез: Ёлкин смешной карикатурой изобразил «макаронный» перл Путина
В соцсетях появилась новая карикатура "макаронный повелитель"
Российский президент отчитал своих чиновников и заявил, что в столицах едят болоньезе, а остальные россияне — макароны по-флотски: , информирует enovosty.com/news.
«Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве — Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе… — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски»,- заявил Путин.
Такой перл главы российского государства оценили в Сети. В частности, известный российский карикатурист Сергей Ёлкин нарисовал «макаронного повелителя».
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Пользователи соцсетей с юмором уточняют, а что в бункере заказывают: болоньезе или по-флотски?