ВВС США испытывают новую систему загрузки снегохода в самолет CV-22

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ВВС США испытывают новую систему загрузки снегохода, предназначенного для тайных военных операций в Арктике, в самолет CV-22

ВВС США приступили к испытаниям новейшей системы погрузки и транспортировки снегоходов, которая была специально разработана для самолета Tiltrotor CV-22 Osprey. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Снегоход является самым нетрадиционным грузом в арсенале Osprey Wing CV-22, однако в настоящее время этот тип транспортного средства очень актуален для тайных военных операций в Арктике.

В Норвегии летчики 352-го отделения специальных операций ВВС США практиковались в использовании новой системы погрузки и транспортировки снегоходов (SLATS).

Новая система SLATS позволяет быстро и эффективно загружать снегоходы на самолет CV-22 при высокой скорости. SLATS является демонстрацией того, что Пентагон серьезно относится к спорам о суверенитете Арктики.