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Турция высказала недовольство относительно планов Помпео, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция высказала недовольство относительно планов Помпео, - Associated Press
 
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Турция высказала недовольство относительно планов Помпео по обсуждению свободы вероисповедания со Вселенским патриархом Варфоломеем

Турция выступила против инициативы США относительно обсуждения со Вселенским патриархом Варфоломеем поддержки свободы вероисповедания. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Стамбул будет вести переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно поддержки свободы вероисповедания. Ранее Помпео призвал Вашингтон сосредоточиться на расизме и преступлениях на почве ненависти в Соединенных Штатах.

В заявлении Госдепа сообщается, что Помпео планирует обсудить религиозные вопросы в Турции и продвигать «нашу твердую позицию в отношении свободы вероисповедания во всем мире». Министерство иностранных дел Турции сочло это заявление «крайне неуместным», настаивая на том, что страна защищает права граждан различных вероисповеданий


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 681

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