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Турция презентовала усовершенствованные дроны Bayraktar

Главная » Последние новости » Новости мира » Турция презентовала усовершенствованные дроны Bayraktar
 
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Турция презентовала дроны Bayraktar TB2

Турецкий оборонный подрядчик Baykar опубликовал новую фотографию со своего объекта, на которой, как предполагается, показана новая версия беспилотного боевого летательного аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

На снимке, опубликованном в официальном аккаунте Bayraktar в Twitter, показана усовершенствованная версия боевого дрона с системой спутниковой связи для дистанционного управления.

По данным местных источников, новая версия боевого дрона с возможностью спутниковой связи получила название Bayraktar TB2S (Satellite). Ожидается, что новый Bayraktar TB2S будет дистанционно управляться через спутниковую связь пилотами на земле, что значительно увеличит дальность действия


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1237

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