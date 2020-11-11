Турция презентовала усовершенствованные дроны Bayraktar
Турция презентовала дроны Bayraktar TB2
Турецкий оборонный подрядчик Baykar опубликовал новую фотографию со своего объекта, на которой, как предполагается, показана новая версия беспилотного боевого летательного аппарата Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
На снимке, опубликованном в официальном аккаунте Bayraktar в Twitter, показана усовершенствованная версия боевого дрона с системой спутниковой связи для дистанционного управления.
Can Azerbaycan; zaferin kutlu olsun!
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna!
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Qarabağ Azərbaycandır!#ikidevletbirmillet 🇹🇷🇦🇿
(📸 Bayraktar S/İHA Test ve Eğitim Merkezi) pic.twitter.com/a183ime6dn
— BAYKAR (@Baykar_Savunma) November 10, 2020
По данным местных источников, новая версия боевого дрона с возможностью спутниковой связи получила название Bayraktar TB2S (Satellite). Ожидается, что новый Bayraktar TB2S будет дистанционно управляться через спутниковую связь пилотами на земле, что значительно увеличит дальность действия