Командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет азербайджанец Рустам Мурадов — СМИ

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Командующим российских миротворцев в зоне карабахского конфликта назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Об этом сообщает издание haggin.az, информирует enovosty.com/news.

Рустам Усманович Мурадов родом из села Ханак Табасаранского района Дагестанской АССР. Азербайджанского происхождения. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов с декабря 2018 года является заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ.

Напомним, прибывшие в Армению российские миротворцы отправились в район операции в Нагорном Карабахе для контроля за прекращением огня и военных действий.Всего в зону конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Накануне президенты России, Армении и Азербайджана объявили, что война в Нагорном Карабахе закончена. Согласно условиям мирного соглашения, Армения уступит часть территорий Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана.Для соблюдения режима прекращения огня было принято решение направить в зону конфликта российских миротворцев. Они будут контролировать ситуацию следующие пять лет.

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Также стало известно что семнадцать оппозиционных партий Армении приняли решение создать «Комитет национального спасения» и потребовали формирования временного правительства. Об этом в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Мы сегодня создаем «Комитет национального спасения». Никол Пашинян должен уйти в отставку, после этого сформируем временное правительство», — заявил он.

Представитель верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в Ереване озвучил три условия, которых должна добиваться оппозиция.

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«…Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе — немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал Сагателян.

Собравшиеся продолжают скандировать «Никол — предатель!». Полиция перестала массово задерживать людей, передает Sputnik Армения.