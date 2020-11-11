Китай призывает США прекратить расширять сотрудничество с Тайванем, — Reuters

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Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что они выступают против любых официальных обменов между Вашингтоном и Тайбэем.

Китай призывает Соединенные Штаты прекратить укреплять связи с Тайванем после того, как Вашингтон и Тайбэй объявили, что проведут в этом месяце экономические переговоры. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Китай считает Тайвань своей собственной территорией без права на формальные связи с другими странами и с растущей тревогой следит за усилением поддержки США, включая новые продажи оружия и визиты в Тайбэй высокопоставленных официальных лиц США.

Выступая на ежедневном брифинге в Пекине, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что они выступают против любых официальных обменов между Вашингтоном и Тайбэем. Он добавил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты «прекратить любые официальные обмены или контакты с Тайванем и прекратить развитие отношений по существу».