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Как победа Джо Байдена может повлиять на Европу и на весь мир, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Как победа Джо Байдена может повлиять на Европу и на весь мир, - Associated Press
 
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Избрание Джо Байдена следующим президентом США - это возможность для «новой сделки» в трансатлантических отношениях, которая возродит тесное сотрудничество между Америкой и Европой

Избрание Джо Байдена следующим президентом США — это возможность для «новой сделки» в трансатлантических отношениях, которая возродит тесное сотрудничество между Америкой и Европой, но также позволит европейцам взять на себя большую ответственность перед миром, заявил во вторник министр иностранных дел Германии., информирует enovosty.com/news.

«Победа Джо Байдена на выборах означает, в частности, одно: новые возможности для трансатлантического партнерства», — заявил во вторник в интервью Associated Press министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Нам нужна своего рода новая сделка в трансатлантическом партнерстве, основа которой будет заключаться в том, чтобы отвечать на международные вызовы международными решениями, а не политикой «Америка прежде всего» или «Европа прежде всего»», — сказал он.

Маас, который был главным дипломатом Германии с 2018 года, сказал, что отношения с США за последние четыре года часто были односторонними.

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«Решения принимались администрацией или Белым домом, а затем они представлялись нам, и мы должны были с ними разбираться», — сказал он. «Это не то сотрудничество, которого мы хотели и желаем до сих пор».

Маас выразил надежду, что администрация Байдена вернет Соединенные Штаты в качестве «активного игрока» на мировой арене, присоединившись к другим странам в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, миграция и пандемия коронавируса.

По его словам, если эта надежда сбудется, это не значит, что Европа должна позволить США снова взять на себя ответственность.

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«Мы в Европе должны привыкнуть брать на себя больше ответственности, по крайней мере, за наши непосредственные и расширенные окрестности», — сказал Маас, приведя в качестве примеров недавние усилия по обеспечению безопасности в Северной Африке и прилегающем Сахельском регионе.

«На мой взгляд, Соединенные Штаты не возьмут на себя роль глобального полицейского снова, как это было в прошлом», — сказал немецкий министр, добавив, что Берлин хочет услышать, чего администрация Байдена ожидает от своих ближайших союзников.

По его словам, темы трений между Вашингтоном и Берлином, такие как сравнительно низкие расходы Германии на оборону и строительство трубопровода для российского газа, который США считают угрозой европейской безопасности, скорее всего, не исчезнут.

«Я думаю, что стиль дискуссии изменится, но проблемы не исчезнут полностью», — сказал Маас в видеоинтервью.

Тем не менее, Маас сказал, что Германия по-прежнему привержена постепенному увеличению своих расходов на оборону до достижения цели НАТО в 2% от валового внутреннего продукта в ближайшие годы. Президент Дональд Трамп во время своего президентства неоднократно обращался к союзникам США, которые не смогли достичь поставленной цели.

По мнению Мааса, Европе также придется развивать свою стратегическую независимость, иначе она рискнет стать «игрушкой» в соревновании великих держав — США, России и Китая.

Маас отметил влияние внутренней политики США на остальной мир и важность примирения, которое Байден пообещал устроить у себя дома.

«Многое будет зависеть от того, насколько улучшится внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах, чтобы у нас были базовые условия, в которых мы сможем вместе с США противостоять международным вызовам», — сказал он.

Байден заявил, что планирует воссоединение США со Всемирной организацией здравоохранения, которая рассматривается как ключ к борьбе с пандемией, и Парижским климатическим соглашением, которое в настоящее время объединяет 189 стран в борьбе с глобальным потеплением.

Одним из вопросов, по которому США и Европа тесно сотрудничали до прихода Трампа к власти в 2017 году, было соглашение о сдерживании иранской программы ядерного оружия. Администрация Трампа вышла из сделки два года назад, но Германия, Франция и Великобритания сопротивлялись давлению США, чтобы те последовали их примеру .

Маас сказал, что видит возможность для США при Байдене вновь присоединиться к ядерному соглашению с Ираном при условии, что правительство в Тегеране перестанет нарушать свои обязательства по договору.

Маас сказал, что, как и Вашингтон, Германия не согласна с дестабилизирующей ролью Ирана на Ближнем Востоке, его программой баллистических ракет и его угрозами Израилю.

«Нам необходимо обсудить вместе с Соединенными Штатами и Ираном, возможно ли дальнейшее развитие этого договора таким образом, чтобы можно было включить другие вопросы», — сказал он, отметив, что в интересах Тегерана отмена экономических санкций.

Маас признал успех администрации Трампа в запуске застопорившегося мирного процесса на Ближнем Востоке, когда несколько арабских стран недавно согласились начать нормализацию отношений с Израилем.

«Есть импульс», — сказал он. «И я почти уверен, что Джо Байден воспользуется этим, будучи президентом Соединенных Штатов».

Избрание Байдена также может повлиять на напряженные торговые переговоры Европейского союза с Великобританией. Избранный президент раскритиковал готовность правительства Великобритании проломить части своего юридически обязывающего соглашения Brexit с ЕС. В настоящее время Германия председательствует в ЕС.

Маас выразил оптимизм в отношении того, что ЕС и Великобритания смогут заключить торговую сделку до того, как переходный период Brexit закончится 31 декабря.

На вопрос, может ли уход Трампа повлечь за собой отмену решения его администрации о выводе американских войск из Германии, Маас сказал, что он «вполне уверен, что новое американское правительство рассмотрит этот вопрос и, возможно, также займет новую позицию в этой стране».

По его словам, наличие в Белом доме нового президента, готового привлечь к работе остальной мир, скорее всего, усложнит жизнь тем, кто разжигал антиамериканские настроения в Германии в течение последних четырех лет.

Источник: Associated Press


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