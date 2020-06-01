Через боль и гнев: США всколыхнули яростные протесты по поводу смерти Джорджа Флойда (ФОТО)

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Протестующие столкнулись с полицией в городах по всему США из-за убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, совершенного полицейскими в Миннеаполисе.

Тысячи протестующих в более чем дюжине городов США призывают к справедливости и прекращению жестокости полиции после смерти безоружного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Он умер во время ареста белым полицейским, который опустился на колено прямо на его шею, информирует enovosty.com/news.

Видео, показывающее белого полицейского, стоящего на коленях на шее Флойда, было широко распространено в социальных сетях и вызвало протесты. Флойд умер вскоре после инцидента.

Офицер полиции на видео Дерек Шовен был арестован в пятницу по обвинению в непредумышленном убийстве. Троим другим сотрудникам, причастным к инциденту, обвинения не были предъявлены.

В последние несколько дней в стране наблюдалась ярая эскалация первоначально мирных акций протеста, но некоторые демонстранты обращались к насилию, мародерству и поджогам.

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Ниже представлены некоторые из самых мощных фотографий протестов, которые разворачиваются по всей стране.

Демонстранты собираются, чтобы посмотреть, как горят строительные материалы возле полицейского участка в Миннеаполисе, штат Миннесота, 27 мая 2020 года.

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Фото Адама Беттчера/Reuters

Этот инцидент вызвал гнев в нескольких штатах. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы требовать наказания для офицеров, которые его убили.

Фото Ассошиэйтед Пресс

В четверг вечером в Миннеаполисе начали усиливаться протесты. Люди начали штурмовать улицы и жечь здания.

Демонстранты проводят акцию протеста возле горящего ресторана быстрого питания в Миннеаполисе 29 мая 2020 года.

Фото Ассошиэйтед Пресс

Демонстранты также подожгли 3-й участок полицейского управления, который находится рядом с местом насильственного задержания Флойда сотрудниками полиции.

Фото Керем Юсель/AFP через Getty Images

Протестующие также начали грабить магазины, в том числе этот магазин в Миннеаполисе.

Фото Адам Беттчер/Reuters

Полицейские по всей стране были обвинены в использовании жестких мер против протестующих.

Полиция и демонстранты собираются возле 3-го участка в Миннеаполисе 27 мая 2020 года. Фото Адам Беттчер/Reuters

В последние несколько дней протестующие во многих городах сообщали о все более интенсивных столкновениях с полицией.

Сотрудник полиции Нью-Йорка распыляет газ на протестующих, когда они сталкиваются во время марша в Бруклине, Нью-Йорк, 30 мая.

Фото Эдуардо Муньос/Reuters

Фото Джина Мун/Reuters

На сегодняшний день полиция произвела около 1400 арестов по всей стране, но, по данным AP, эта цифра, вероятно, выше.

Полицейского полиции Нью-Йорка уносят после ранения в результате столкновения с протестующими в Бруклине, Нью-Йорк, 30 мая.

Фото Reuters/Эдуардо Муньос

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил разрешения вызвать Национальную гвардию, «чтобы защитить безопасность миннесотцев и сохранить мир после смерти Джорджа Флойда».

Национальная гвардия вошла в Миннеаполис, чтобы подавить протесты, Миннесота, 29 мая 2020 года.

Фото Reuters/Карлос Баррия

Фрей назвал мародерство «неприемлемым», но добавил, что он и все остальные признали, что в городе «много боли и гнева».

Фото Карлос Баррия/Reuters

Протестующие также собрались перед главным офисом CNN в Атланте в пятницу.

Мужчина машет флагом Black Lives Matter над логотипом CNN во время акции протеста 29 мая 2020 года в Атланте, штат Джорджия.

Фото Elijah Nouvelage/Getty Images

По крайней мере 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час. Национальная гвардия была введена примерно в дюжине штатов.

Мужчина противостоит членам Национальной гвардии в Миннеаполисе 29 мая 2020 года.

Фото Reuters/Карлос Баррия

Дерек Шовен, белый полицейский, который стоял на коленях на шее Флойда, был арестован и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве в пятницу.

Фото предоставлено офисом шерифа округа Рамси через AP

Чиновники призвали к спокойствию во всех городах. В страстной речи в Атланте мэр Кейша Лэнс Боттомс сказала протестующим в пятницу: «Если ты любишь наш город, иди домой».

Протестующий несет перевернутый американский флаг как признак бедствия, рядом с горящим зданием в четверг, 28 мая 2020 года, в Миннеаполисе.

Фото Ассошиэйтед Пресс

Источник: Insider