РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

01.06.2020 г.
22:45Через боль и гнев: США всколыхнули яростные протесты по поводу смерти Джорджа Флойда (ФОТО)
20:36В Германии прошли испытания нового пулемета MG4 (ФОТО)
20:26Турция перебрасывает в сирийскую провинцию Идлиб САУ М107, - Злой Одессит
17:36Капсула SpaceX Crew Dragon доставила астронавтов на МКС
16:28Возродить ВМФ "новыми фрегатами" у РФ не получилось, - Злой Одессит
14:40Королева Елизавета II впервые после объявления карантина появилась на публике
13:40Эскалация напряженности в Китае может стать препятствием для глобальных фондовых рынков, - Reuters
Все новости мира

Аналитика

29.05.2020

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает ...
29.05.2020

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
В сети со ссылкой на различные источники появляется все больше информации о том, что Путина пытается "слить" его же ближайшее окружение, и очень скоро ...
29.05.2020

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Мировой рынок нефти находится в шоковом состоянии из-за стремительного снижения спроса на фоне пандемии COVID-19. Многие нефтеперерабатывающие заводы ...

Последние новости

01.06.2020 г.
22:45 Через боль и гнев: США всколыхнули яростные протесты по поводу смерти Джорджа Флойда (ФОТО)
22:08 «Настроились дорог Шмыгалю»: Заробитчане массово убегают в Польшу и бунтуют на границе с Венгрией (ВИДЕО)
20:59 Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи»
20:51 СБУ разоблачила интернет-агитаторов, действовавших по заданию российских спецслужб
20:45 Рестарт регулярного авиасообщения только увеличит расходы киевского аэропорта, оказавшегося на грани банкротства - СМИ
20:36 В Германии прошли испытания нового пулемета MG4 (ФОТО)
20:26 Турция перебрасывает в сирийскую провинцию Идлиб САУ М107, - Злой Одессит
19:58 Ученые доказали, что на Марсе существовали озера
19:48 Киберполиция разоблачила группу лиц, которые незаконно использовали торговые марки украинских брендов
19:28 Пограничники сообщили, кому можно ехать в Польшу
18:59 Александр Леонов рассказал о значении дефицита торгового баланса для экономики страны
18:41 Украинские священники в защитных костюмах возвращаются на передовую в борьбе с COVID-19
18:24 КНР запустила в космос два спутника (ВИДЕО)
17:58 Укрзализныця начала продавать билеты: список поездов
17:36 Капсула SpaceX Crew Dragon доставила астронавтов на МКС
17:05 В Украине 1 июня выпал снег: интенсивный снегопад занес популярное туристическое место
16:46 В украинских хранилищах накопилось около 18 млрд кубов газа
16:34 ДТЭК Ахметова своими агрессивными тарифными аппетитами потопит очередного президента, на этот раз Зеленского – Войцицкая
16:28 Возродить ВМФ "новыми фрегатами" у РФ не получилось, - Злой Одессит
16:03 В Кабмине назвали условия возобновления ж/д сообщения
15:46 В Украине дефицит внешней торговли сократился в 33 раза
15:28 Остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился на 10%
15:02 Доходы украинских банков выросли на 39%
15:00 На вооружение армии США впервые поступили серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams
14:40 Королева Елизавета II впервые после объявления карантина появилась на публике
14:21 Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики
14:20 ТОП-5 автомобильных марок, которые украинцы покупали в мае
14:00 В лесах на Киевщине расцвели редкие орхидеи из Красной книги (ФОТО)
13:40 Эскалация напряженности в Китае может стать препятствием для глобальных фондовых рынков, - Reuters
13:33 Цена на популярный овощ резко сокращается
13:27 Беспилотник боевиков атаковал позиции украинских военных
13:20 Украинцам показали, как выглядят камеры, фиксирующие превышение скорости
13:00 1 июня - Международный день защиты детей: история праздника
12:40 Зима летом: в Карпатах в первый день лета выпал снег (ФОТО)
12:33 Новый тип коронавируса теряет силу, - итальянские медики
12:29 Жители Забайкалья продемонстрировали свое отношение к Путину (ФОТОФАКТ)
12:20 В Украине пропроизошло землетрясение
12:20 Япония показала в действии современные боевые танки Type 10 (ВИДЕО)
11:00 Кравчук рассказал, во сколько Украине обошелся отказ от ядерного оружия
10:59 Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины
10:55 Что может убить коронавирус за несколько минут
10:34 В РФ детским врачам предложили перевестись в уборщики
10:21 Украина и МВФ: Украинцам обещают не поднимать тарифы на электроэнергию
10:18 В НБУ рассказали, что делать, если в банках нарушаются права
10:00 В России назвали два способа смещения Путина
09:29 Трамп в бункере и комендантский час. Что происходит в США
08:28 Сегодня в Украине смягчают карантин: что можно делать с 1 июня?
08:21 Аваков рассказал о наказании для участников стрельбы в Броварах
08:19 В Китае вакцина от коронавируса прошла испытание на людях. Её признали безопасной
08:09 Новые правила в Киеве: Как начали наказывать нарушителей скоростного режима
31.05.2020 г.
22:53 Пункт пропуска "Тиса" удалось разблокировать - Госпогранслужба
22:38 Медведь-гризли забрался в багажник машины и стащил крекеры (ВИДЕО)
18:09 Украинский танковый завод взял на работу экс-милиционера, который призывал ввести в Харьков "русские танки-избавители"
17:37 Коронавирус в США: более 24 тысяч новых случаев заражения за сутки
17:37 "Гиркин намеренно сказал о расстрелах ложь, чтобы избежать ответственности за пытки", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки
17:11 С 1 июня в Украине заработает новая система автофиксации нарушений ПДД: детали
16:55 Парапланеристы столкнулись в небе над Францией, упали с огромной высоты и выжили (ВИДЕО)
16:20 Стратегия Ирана в отношении США - завершение мести за кровь Сулеймани, - официальное заявление
16:10 Количество инфицированных COVID-19 в России достигло 405 тысяч
15:58 Российские врачи признали, что принимали участие в боевых действиях на Донбассе (ВИДЕО)
Все новости »

Через боль и гнев: США всколыхнули яростные протесты по поводу смерти Джорджа Флойда (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Через боль и гнев: США всколыхнули яростные протесты по поводу смерти Джорджа Флойда (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Протестующие столкнулись с полицией в городах по всему США из-за убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, совершенного полицейскими в Миннеаполисе.

Тысячи протестующих в более чем дюжине городов США призывают к справедливости и прекращению жестокости полиции после смерти безоружного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Он умер во время ареста белым полицейским, который опустился на колено прямо на его шею, информирует enovosty.com/news.

Видео, показывающее белого полицейского, стоящего на коленях на шее Флойда, было широко распространено в социальных сетях и вызвало протесты. Флойд умер вскоре после инцидента.

Офицер полиции на видео Дерек Шовен был арестован в пятницу по обвинению в непредумышленном убийстве. Троим другим сотрудникам, причастным к инциденту, обвинения не были предъявлены.

В последние несколько дней в стране наблюдалась ярая эскалация первоначально мирных акций протеста, но некоторые демонстранты обращались к насилию, мародерству и поджогам.

Читайте: Украинские морпехи учились отбивать атаки десанта противника (Фоторепортаж)

Ниже представлены некоторые из самых мощных фотографий протестов, которые разворачиваются по всей стране.

Демонстранты собираются, чтобы посмотреть, как горят строительные материалы возле полицейского участка в Миннеаполисе, штат Миннесота, 27 мая 2020 года.

Миннеаполисский протест

Читайте: Брат срывал замки, сестра молила: Всплыли неожиданные детали скандального убийства девочки в Харькове

Фото Адама Беттчера/Reuters

Этот инцидент вызвал гнев в нескольких штатах. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы требовать наказания для офицеров, которые его убили.

Демонстрант с табличкой прыгает вверх и вниз, чтобы полицейские за линией фронта могли видеть его за пределами Окдейла, штат Миннесота, дома уволенного офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовена в среду вечером, 27 мая 2020 года. Мэр Миннеаполиса позвонил в среду по обвинению в совершении уголовного преступления против белого офицера полиции, который был показан на видео на коленях у шеи Флойда Джорджа, чернокожего мужчины в наручниках, который жаловался на то, что не мог дышать, и умер во время содержания под стражей в полиции. (Джефф Уилер / Стар Трибьюн через AP)

Фото Ассошиэйтед Пресс

В четверг вечером в Миннеаполисе начали усиливаться протесты. Люди начали штурмовать улицы и жечь здания.

В пятницу, 29 мая 2020 года, в Миннеаполисе демонстранты проводят демонстрации возле горящего ресторана быстрого питания. Протесты по поводу смерти Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, который скончался в полицейском участке в понедельник, вспыхнули в Миннеаполисе третью ночь подряд. (AP Photo / John Minchillo)

Демонстранты проводят акцию протеста возле горящего ресторана быстрого питания в Миннеаполисе 29 мая 2020 года.

Фото Ассошиэйтед Пресс

Демонстранты также подожгли 3-й участок полицейского управления, который находится рядом с местом насильственного задержания Флойда сотрудниками полиции.

Миннеаполисский протест

Фото Керем Юсель/AFP через Getty Images

Протестующие также начали грабить магазины, в том числе этот магазин в Миннеаполисе.

Миннеаполис Джордж Флойд протест

Фото Адам Беттчер/Reuters

Полицейские по всей стране были обвинены в использовании жестких мер против протестующих.

Миннеаполисский протест

Полиция и демонстранты собираются возле 3-го участка в Миннеаполисе 27 мая 2020 года. Фото Адам Беттчер/Reuters

В последние несколько дней протестующие во многих городах сообщали о все более интенсивных столкновениях с полицией.

Nypd перцовый аэрозоль протест

Сотрудник полиции Нью-Йорка распыляет газ на протестующих, когда они сталкиваются во время марша в Бруклине, Нью-Йорк, 30 мая.

Фото Эдуардо Муньос/Reuters

полиция протеста ньпд

Фото Джина Мун/Reuters

На сегодняшний день полиция произвела около 1400 арестов по всей стране, но, по данным AP, эта цифра, вероятно, выше.

NYPD протест

Полицейского полиции Нью-Йорка уносят после ранения в результате столкновения с протестующими в Бруклине, Нью-Йорк, 30 мая.

Фото Reuters/Эдуардо Муньос

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил разрешения вызвать Национальную гвардию, «чтобы защитить безопасность миннесотцев и сохранить мир после смерти Джорджа Флойда».

Черные жизни материи протестов национальной гвардии Миннеаполиса

Национальная гвардия вошла в Миннеаполис, чтобы подавить протесты, Миннесота, 29 мая 2020 года.

Фото Reuters/Карлос Баррия

Фрей назвал мародерство «неприемлемым», но добавил, что он и все остальные признали, что в городе «много боли и гнева».

2020 05 28T225224Z_38609239_RC2YXG98H3YU_RTRMADP_3_MINNEAPOLIS POLICE.JPG

Фото Карлос Баррия/Reuters

Протестующие также собрались перед главным офисом CNN в Атланте в пятницу.

чёрные жизни материя протесты cnn building atlanta

Мужчина машет флагом Black Lives Matter над логотипом CNN во время акции протеста 29 мая 2020 года в Атланте, штат Джорджия. 

Фото Elijah Nouvelage/Getty Images

По крайней мере 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час. Национальная гвардия была введена примерно в дюжине штатов.

чёрные жизни имеют значение протесты национальной гвардии

Мужчина противостоит членам Национальной гвардии в Миннеаполисе 29 мая 2020 года.

Фото Reuters/Карлос Баррия

Дерек Шовен, белый полицейский, который стоял на коленях на шее Флойда, был арестован и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве в пятницу.

Дерек Шовен Джордж Флойд

Фото предоставлено офисом шерифа округа Рамси через AP

Чиновники призвали к спокойствию во всех городах. В страстной речи в Атланте мэр Кейша Лэнс Боттомс сказала протестующим в пятницу: «Если ты любишь наш город, иди домой».

Протестующий несет американский флаг с ног на голову, признак бедствия, рядом с горящим зданием в четверг, 28 мая 2020 года, в Миннеаполисе. Протесты по поводу смерти Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, который скончался в полицейском участке в понедельник, вспыхнули в Миннеаполисе третью ночь подряд. (AP Photo / Julio Cortez)

Протестующий несет перевернутый американский флаг как признак бедствия, рядом с горящим зданием в четверг, 28 мая 2020 года, в Миннеаполисе.

Фото Ассошиэйтед Пресс

Источник: Insider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Все статьи


Читайте также

Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи»
 Трамп в бункере и комендантский час. Что происходит в США
Восьминога сфотографували на рекордній глибині 7 кілометрів (ФОТО)
 Массовые протесты в США: четверо погибших, 13 полицейских получили ранения, в 25 городах комендантский час
Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 километров (ФОТО)
 20 городов в США охвачены массовыми беспорядками и протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию (ВИДЕО)

Армия

Многоцелевой тягач легкий бронированный МТЛБ
Пулемет «Форт-401»
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (США)
Зенитное орудие Oerlikon GDF-005 (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Обама
Барак
Богатырева
Раиса
Сенцов
Олег
Пристайко

Вадим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины (9886)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО) (8867)

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша? (8365)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 