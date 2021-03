В Сети опубликовали момент перехвата ракеты, выпущенной хуситами по столице Саудовской Аравии

Саудовская Аравия заявила, что ракета была выпущена поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, а заминированные дроны были нацелены на другие города.

На видеозаписи запечатлен момент, когда Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную поддерживаемыми Ираном боевиками.

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что в субботу перехватила баллистическую ракету из Йемена, которая была нацелена на Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Государственное информационное агентство SPA сообщило, что подполковник гражданской обороны Мохаммед аль-Хаммади заявил, что баллистическая ракета была запущена в направлении Эр-Рияда боевиками-хуситами в Йемене, которых поддерживает Иран.

Сообщается, что ракета была «перехвачена и уничтожена».

Видео можно посмотреть здесь:

Watch: Videos show the moment anti-missile defense systems intercepted a ballistic missile launched by the #Iran-backed #Houthis targeting Saudi Arabia’s capital #Riyadh.https://t.co/JmIn8NhRdO pic.twitter.com/NQ6Pqb7DUe

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 27, 2021