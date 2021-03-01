В Сети опубликовали момент перехвата ракеты, выпущенной хуситами по столице Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия заявила, что ракета была выпущена поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, а заминированные дроны были нацелены на другие города.

На видеозаписи запечатлен момент, когда Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную поддерживаемыми Ираном боевиками.

Военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила, что в субботу перехватила баллистическую ракету из Йемена, которая была нацелена на Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Государственное информационное агентство SPA сообщило, что подполковник гражданской обороны Мохаммед аль-Хаммади заявил, что баллистическая ракета была запущена в направлении Эр-Рияда боевиками-хуситами в Йемене, которых поддерживает Иран.

Сообщается, что ракета была «перехвачена и уничтожена».

Видео можно посмотреть здесь:

Watch: Videos show the moment anti-missile defense systems intercepted a ballistic missile launched by the #Iran-backed #Houthis targeting Saudi Arabia’s capital #Riyadh.https://t.co/JmIn8NhRdO pic.twitter.com/NQ6Pqb7DUe — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 27, 2021

SPA также сообщило, что не было зарегистрировано ни одного случая смерти или ранения, и был нанесен ущерб только одному строению в городе.

Повстанцы-хуситы свергли правительство Йемена в 2015 году, что спровоцировало гражданскую войну и разрушительный гуманитарный кризис.