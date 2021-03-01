Иран отклонил предложение Евросоюза по участию в переговорах с США, — Fox News
Иран отклонил предложение Евросоюза по участию в прямых ядерных переговорах с США
По словам высокопоставленных дипломатов, Иран отклонил предложение Евросоюза по участию в прямых ядерных переговорах с США, рискуя спровоцировать новую напряженность между Тегераном и западными столицами. Об сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.
Два высокопоставленных западных дипломата заявили, что Иран пока исключил возможность присутствовать на встрече в Европе, заявив, что сначала ему нужны гарантии того, что США снимут некоторые санкции.
Ранее США сообщили, что будут присутствовать на переговорах, которые ЕС планирует провести в ближайшие дни. Однако Вашингтон отказался предоставить послабление санкций до проведения прямых переговоров с Ираном.
Дипломаты заявили, что действия Ирана, вероятно, приведут к обострению напряженности в ближайшие дни.
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