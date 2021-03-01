Associated Press: ООН призывает к международному расследованию отравления Навального

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ООН призывает к международному расследованию отравления Навального и его освобождению из тюрьмы

Два ведущих эксперта ООН по правам человека призвали к международному расследованию отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального и его немедленному освобождению из тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Аньес Калламар и специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан заявили, что отравление Навального было направлено на «четкое зловещее предупреждение, что это будет судьба любого, кто будет критиковать правительство и выступать против него».

«Учитывая … реакцию национальных властей, использование запрещенного химического оружия и очевидную картину покушений на убийства, мы считаем, что в срочном порядке должно быть проведено международное расследование, чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства отравления Навального», — говорится в заявлении.

Между тем правозащитники ООН отметили, что международное расследование отравления Навального «особенно важно» сейчас, когда он находится в тюрьме. Докладчики призвали к его немедленному освобождению и напомнили России, что она «несет ответственность за заботу и защиту Навального в тюрьме и что она будет нести ответственность за любой вред, который ему причинят».

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