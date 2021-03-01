55-летняя женщина 150 дней болела коронавирусом

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В штате Флорида (США) 55-летняя Изабель Пупо 150 дней болела коронавирусом. Женщина попала в больницу с тяжелым течением COVID-19 и пневмонией в июле 2020 года, а выздоровела в ноябре.

Она была выписана спустя пять месяцев, а затем еще три месяца провела в реабилитационном центре, прежде чем вернутся домой в феврале 2021, сообщает Daily Mail, информирует enovosty.com/news.

Из-за высокого индекса массы тела пациентку было рисковано подключать к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Он буквально замещает функцию легких, в отличие от искусственной вентиляции легких, а также поддерживает функции сердца. Однако врачи все равно выбрали такой способ лечения и женщина была 67 дней подключена к аппарату.

«Я чудо Божье. Я доказательство того, что Бог существует. Я должна повторить: с научной точки зрения, я не должна была жить», – сказала женщина после своего выздоровления.