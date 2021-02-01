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Во французском Савойя заблокировали въезд в тоннель, соединяющий Францию ​​с Италией

Главная » Последние новости » Новости мира » Во французском Савойя заблокировали въезд в тоннель, соединяющий Францию ​​с Италией
 
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Во Франции сезонные работники заблокировали дорогу с требованием открыть лыжные курорты

Во французском департаменте Савойя больше сотни сезонных работников соорудили на дороге баррикаду, заблокировав въезд в тоннель, соединяющий Францию ​​с Италией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV, информирует enovosty.com/news.

По словам организаторов акции, чтобы избежать социальной катастрофы правительство долино позволить людям кататься на лыжах и увеличить помощь сезонным работникам. Напомним, горнолыжные курорты Франции в феврале остаются закрытыми. Участники акции требуют разговора с президентом Эммануэлем Макроном, а также, чтобы на сезонных работников распространялись те же привилегии на получение помощи по безработице, что и на постоянных сотрудников курортов.

Сотни тысяч сезонных работников заняты в гостиничном и ресторанном бизнесе на горнолыжных курортах. Сейчас они оказались без работы. Протестующие блокировали дорогу несколько десятков минут, но сняли блокаду по просьбе жандармов. В понедельник во второй половине дня запланирована встреча премьер-министра Жана Кастекса с представителями горнолыжных курортов, которые ожидают объявления о поддержке сектора.

Как сообщалось, во Франции несколько рестораторов договорились открыться, чтобы привлечь внимание правительства к своему положению; в правительстве обещают им наказание за такой формат акции.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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