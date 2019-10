В США баскетбольные болельщики устроили акцию протеста в поддержку протестующих Гонконга

В США перед баскетбольным матчем болельщики устроили акцию протеста в поддержку протестующих Гонконга

Демонстранты из правозащитной организации «Мемориальный фонд жертв коммунизма» протестовали перед баскетбольным матчем, который должен был состояться между американским баскетбольным клубом Washington Wizards и китайским Guangzhou Loong Lions. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Протестующие раздавали футболки с надписью «Свободный Гонконг», и один из присутствующих в зале кричал «Свобода слова! Свободный Гонконг!» перед тем, как прозвучал гимн США.

Во время игры охрана подошла к фанатам с плакатом «Свободный Тибет» и вывела болельщиков.

At the end of the Chinese national anthem and during the silence before the singing of the Star Spangled Banner, a protestor screams “Free Hong Kong!” while holding a sign. He walks out of the arena peacefully, followed by an usher. pic.twitter.com/H9JrZHb9FO

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) 9 октября 2019 г.