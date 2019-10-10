Reuters: НАТО ожидает, что Турция в Сирии проявит сдержанность

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Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО ожидает, что Турция в Сирии проявит сдержанность

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО ожидает, что Турция проявит сдержанность в своих военных операциях на севере Сирии. Об этом сообщает Лефтерис Пападимас в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Я рассчитываю на то, что Турция проявит сдержанность, а ее военные действия будут взвешенными и соразмерными, чтобы избежать еще большего количества человеческих страданий», — сказал Столтенберг

«Мы должны помнить, что должны быть вместе в нашей общей борьбе против общего врага, которым является ИГИЛ», — сказал он.

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Он сказал, что глобальная коалиция добилась «огромного прогресса» в борьбе против Исламского государства. «Мы должны убедиться, что сохраним эти достижения», — сказал Столтенберг