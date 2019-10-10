Неужели американские ракеты Patriot не могли защитить Саудовскую Аравию?

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Что это может значить?

Ракетные удары, которые сильно повредили ключевой саудовский нефтяной центр 14 сентября 2019 года в значительной степени остаются загадкой для публики, информирует enovosty.com/news.

Йеменские повстанцы из племени хути взяли на себя ответственность за скоординированные атаки на два объекта в Саудовской Аравии, но не одни только хути обладают способностью наносить точечные удары с большой дистанции.

Вполне возможно, что в атаках участвовали летающие дроны, стреляющие небольшими управляемыми боеприпасами. Участки Aramco находятся примерно в 800 милях от границы Саудовской Аравии и Йемена. Жесткий иранский корпус Революционной гвардии Ирана в прошлом поставлял хуситам оружие, включая беспилотники и компоненты для баллистических ракет.

Но ясно одно. Атака выявила границы, казалось бы, сложной системы ПВО Саудовской Аравии. Эр-Рияд в последние годы потратил миллиарды долларов на строительство шести батальонов ракет «земля-воздух» производства Patriot и связанных с ними радаров. Patriot не остановили недавнюю атаку.

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И это был не первый раз, когда Patriot Саудовской Аравии потерпели неудачу. По крайней мере пять установок, очевидно, пропали без вести, работали со сбоями или иным образом потерпели неудачу, когда саудовские силы пытались перехватить поток ракет, нацеленных на Эр-Рияд 25 марта 2018 года.

В ту ночь силы хути выпустили по меньшей мере семь ракет в Саудовскую Аравию. Саудовские военные запустили ракеты Patriot Advanced Capability-2 в попытке уничтожить ракеты хути в воздухе. Саудовцы утверждали, что семь Patriot поразили свои цели.

Но любительские видео, появившиеся в Интернете после ракетной атаки, показывают, что многие из Patriot взорвались в воздухе или отклонились от курса. Такие ракеты вызывали воспоминания о подобных неудачах с участием американских Patriot во время войны в Персидском заливе 1991 года и вторжения в Ирак в 2003 году.

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«Это не что иное, как непрерывная череда бедствий с этой системой оружия», — сказал Теодор Постол, физик из Массачусетского технологического института и известный критик противоракетной обороны США.

Эр-Рияд, похоже, понимает, что ему нужна лучшая ПРО. «Саудовская Аравия ведет переговоры о приобретении той же самой современной системы противовоздушной обороны С-400, которую Турция недавно купила у России», — написал Марк Чемпон для Bloomberg.

Российское оружие, хотя и мало испытанное в бою, имеет технические преимущества перед американскими Patriot. Его дальность действия составляет 400 километров по сравнению с 160 километрами Patriot, оно может поражать цели, движущиеся вдвое быстрее, и может быть установлено для действия за пять минут по сравнению с часом для Patriot.

«В идеале, саудиты нуждаются в многоуровневой обороне, в том числе в системах ближней защиты, таких как немецкий Skyshield или русский Pantsir, чтобы обеспечить быстрое поражение небольших угроз с помощью более дешевых систем, чем дорогой Patriot», — сказал Джастин Бронк, научный сотрудник по авиационной энергетике и технологиям в Королевском институте объединенных услуг.

Но все виды традиционной противовоздушной обороны могут бороться за то, чтобы не отставать от небольших недорогих беспилотников, стреляющих еще меньшими, более дешевыми высокоточными боеприпасами.

«Вот холодная суровая реальность, которую большинство людей просто не понимают, включая многих экспертов в области обороны — системы противовоздушной обороны, независимо от того, насколько они продвинуты и глубоко интегрированы, не являются волшебством», — написал Тайлер Роговей в «Зоне войны». «У них есть серьезные ограничения, особенно с учетом того, что большинство в основном полагаются на наземные датчики».