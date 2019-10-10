Армия США разрабатывает инновационную систему нацеливания (NGHTS)

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Инновационная система нацеливания (NGHTS) должна заменить все существующие устройства для нацеливания

В США разрабатывают прототип инновационной системы нацеливания следующего поколения (NGHTS). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Портативная система нацеливания следующего поколения (NGHTS) представляет собой единую, легкую, переносную систему, которая позволит морским пехотинцам быстро захватывать цели, осуществлять руководство и генерировать данные о местоположении цели во время боевых действий.

Портативные системы позволят наблюдателям быстро и эффективно получать и определять цели с высокой степенью точности.

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В настоящее время в американской морской пехоте используются четыре устройства для нацеливания: портативный дальномер, объединенный терминальный контроллер атаки (JTAC), лазерный целеуказатель и тепловизионный точечный тепловизор. Система NGHTS должна заменить все четыре устройства.