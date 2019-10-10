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Американские военные начинают ежегодные учения с участием филиппинских и японских войск

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские военные начинают ежегодные учения с участием филиппинских и японских войск
 
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Представители США и Филиппин заявили, что учения направлены на решение проблем терроризма, безопасности и гуманитарных проблем во время стихийных бедствий.

Более 2000 американских и филиппинских военнослужащих вместе с небольшим количеством японских военных начали в среду 9 октября ежегодные боевые учения, направленные на быстрое реагирование на кризисы и стихийные бедствия и подчеркивание их приверженности обеспечению свободы и открытости региона, информирует enovosty.com/news.

10-дневные учения, включающие учения по десанту и боевому обстрелу, начались в Субик-Фрипорте, бывшей военно-морской базе США к северо-западу от Манилы. Они также будут включать гуманитарную работу в шести северных провинциях Филиппин.
Китай часто называет военные учения с участием США и их союзников, особенно в пределах или вблизи спорного Южно-Китайского моря, как угрозу своим интересам безопасности. Представители США и Филиппин заявили, что учения направлены на решение проблем терроризма, безопасности и гуманитарных проблем во время стихийных бедствий.

«Эти действия представляют собой увеличение военного потенциала и приверженность свободному и открытому индо-тихоокеанскому региону и демонстрируют способность направлять дислоцированные силы в случае кризиса или стихийного бедствия», — сказали в посольстве США в Маниле.

Морские пехотинцы США готовятся покинуть десантный корабль USS Germantown (LSD 42) класса Whidbey 8 октября 2019 года в рамках подготовки к учениям KAMANDAG 3 в Субик-Бей на Филиппинах. (Специалист по массовым коммуникациям 1-го класса Тони Бертон / Военно-морской флот)

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Морские пехотинцы США готовятся покинуть десантный корабль USS Germantown (LSD 42) класса Whidbey 8 октября 2019 года в рамках подготовки к учениям KAMANDAG 3 в Субик-Бей на Филиппинах. 

Представитель филиппинских морских пехотинцев капитан Феликс Серапио заявил, что около 1400 американских морских пехотинцев и 600 филиппинских коллег участвуют в учениях, называемых «Сотрудничество морских воинов».

Американское посольство заявило, что около 100 военнослужащих Сухопутных сил самообороны Японии примут участие в учениях с использованием десантных кораблей-амфибий и будут обучаться вместе с американскими и филиппинскими силами оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия.

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Боевые учения между Филиппинами и США, их давним союзником по договору, продолжаются, несмотря на угрозы со стороны президента Родриго Дутерте после вступления в должность в июне 2016 года. Он требует прекратить учения и грозится отменить соглашение, позволяющее большому количеству американских войск въезжать в страну для совместных военных учений. Угрозы Дутерте были в основном вызваны критикой правительства США в связи с повсеместной гибелью людей в результате его действий в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Соглашение о посещении вооруженных сил помогло Филиппинам сдержать насильственных мусульманских экстремистских боевиков на юге страны, а также обучить и вооружить филиппинские силы, стоящие перед напористым Китаем в спорных водах Южно-Китайского моря.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

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