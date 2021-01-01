Сильнейшее за 100 лет землетрясение в Хорватии: в стране объявлен траур

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Правительство Хорватии официально объявило 2 января днём траура по погибшим в результате землетрясения 29 декабря.

Фото: Antonio Bronic / Reuters, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает агентство Hina со ссылкой на заявление премьер-министра Андрея Пленковича.

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли по меньшей мере семь человек, поиск выживших под завалами продолжается. Эпицентр землетрясения находился в районе города Петринья в центральной части государства.

По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков.

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Толчки ощущались и в столице Хорватии, Загребе, а также в соседних Боснии и Сербии, и дошли даже до Италии.

Позже в Хорватии 31 декабря произошло еще несколько новых подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых была 3,7, сообщает Večernji list. Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в районе городов Петрыня, Глина и Сисак. При этом эпицентр находился возле Петрыни. Порядка 90% населения хорватского города Глина остались без жилья в результате произошедшего землетрясения.

Фото: Antonio Bronic / Reuters

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Фото: Antonio Bronic / Reuters

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Фото: Antonio Bronic / Reuters

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