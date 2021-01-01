Сильнейшее за 100 лет землетрясение в Хорватии: в стране объявлен траур
Правительство Хорватии официально объявило 2 января днём траура по погибшим в результате землетрясения 29 декабря.
Фото: Antonio Bronic / Reuters, информирует enovosty.com/news.
Об этом сообщает агентство Hina со ссылкой на заявление премьер-министра Андрея Пленковича.
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли по меньшей мере семь человек, поиск выживших под завалами продолжается. Эпицентр землетрясения находился в районе города Петринья в центральной части государства.
По оценке геологической службы США, это самое сильное землетрясение, произошедшее в Хорватии с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков.
Читайте: Хорватию накрыла новая волна землятресений
Толчки ощущались и в столице Хорватии, Загребе, а также в соседних Боснии и Сербии, и дошли даже до Италии.
Позже в Хорватии 31 декабря произошло еще несколько новых подземных толчков, магнитуда самого сильного из которых была 3,7, сообщает Večernji list. Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в районе городов Петрыня, Глина и Сисак. При этом эпицентр находился возле Петрыни. Порядка 90% населения хорватского города Глина остались без жилья в результате произошедшего землетрясения.
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Солдаты и спасатели перед разрушенным в результате землетрясения зданием
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Люди убирают мусор после землетрясения в Петринье
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Оставшиеся без жилья спят на военной базе после землетрясения