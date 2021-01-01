Сенат США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету с санкциями против России

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Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 год. Сенаторы преодолели вето президента США Дональда Трампа, документ одобрили более двух третей членов верхней палаты.

Ранее Палата представителей также поддержала оборонный бюджет более чем двумя третями, информирует enovosty.com/news.

Среди прочего оборонный бюджет предусматривает санкции против России из-за проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Под ограничения попадут компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Дональд Трамп выступил против проекта оборонного бюджета. 23 декабря Трамп наложил вето на принятый Конгрессом в октябре документ.

Принятый Сенатом США закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 год предусматривает $250 млн в виде помощи Украине в сфере безопасности для финансирования дополнительного обучения, летальное и нелетальное вооружение и технику, а также оказание консультационных услуг украинской армии.

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Кроме того, $75 млн из $250 млн предназначены специально для вооружения летального характера, что на $25 млн больше, чем в 2020 финансовом году.