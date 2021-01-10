Капитолий в осаде: яркие кадры исторического события (ФОТО)
В среду 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
Заседание Конгресса было сорвано, информирует enovosty.com/news.
Издание Reuters публикует самые яркие и знаковые кадры с места событий.
1. Сторонник президента Трампа несет боевой флаг Конфедерации на втором этаже Капитолия США возле входа в Сенат после прорыва системы безопасности в Вашингтоне, 6 января. REUTERS / Mike Theiler
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2. Взрыв, вызванный применением полицейского боеприпаса, произошел, когда сторонники президента Трампа собрались в здании Капитолия США в Вашингтоне. REUTERS / Leah Millis
3. Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося войти в здание Капитолия в Вашингтоне, 6 января. Кевин Дитч / Пул
4. Сторонники президента Трампа взбираются на стены Капитолия США в Вашингтоне, 6 января. REUTERS / Jim Urquhart
5. Протестующие штурмуют здание Капитолия, 6 января. REUTERS / Ахмед Габер
6. Полиция эвакуирует журналистов и сотрудников прессы из Капитолия, 6 января. REUTERS / Джонатан Эрнст
7. Сторонники президента Трампа карабкаются по стене у Капитолия, 6 января. REUTERS / Стефани Кейт
8. Столкновения протестующих с полицией Капитолия, 6 января. REUTERS / Шеннон Стэплтон
9. Сторонники президента Трампа пытаются проникнуть внутрь Капитолия, 6 января. REUTERS / Стефани Кейт
10. Раненый сторонник президента Трампа у здания Капитолия, 6 января. REUTERS / Jim Bourg
11. Сторонники президента Трампа участвуют в митинге, чтобы оспорить утверждение Конгрессом результатов президентских выборов в Вашингтоне, 6 января. REUTERS / Carlos Barria