Украинский самолет-гигант Ан-225 «Мрия» доставил гуманитарный груз в Африку (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" доставил гуманитарный груз в Африку (ВИДЕО) Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" доставил гуманитарный груз в Африку (ВИДЕО)

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Самый большой самолет в мире оказался вчера в Намибии, приземлившись во второй половине дня в международном аэропорту Хосеа Кутако в Виндхуке. Прибыв в страну для доставки медицинской помощи из Германии, самолет через несколько часов снова поднялся в воздух, совершив перелет в Аккру, Гана.

Детали миссии

По данным Allgemeine Zeitung, Ан-225 был отправлен в юго-западную африканскую страну из Германии с первой из трех партий медицинской помощи. Самолет и его ценный груз встречали несколько VIP-персон, включая послов ЕС и Германии в Намибии. Причина такого особого приема заключалась в том, что груз был получен в качестве пожертвований из Германии, информируют Экономические новости.

Выступая вчера перед представителями СМИ, министр международных отношений Намибии подчеркнул необходимость увеличения количества медицинских товаров в его стране и призвал дипломатические представительства Намибии за рубежом мобилизовать поддержку.

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Особенности путешествия самолета

Антонов Ан-225, зарегистрированный как UR-82060, покинул аэропорт в Киеве (Украина) 5 июля, совершив короткий путь в аэропорт Лейпциг-Халле в Германии. Проведя 6 июля в Лейпциге, 7 июля самолет вылетел в Аккру (Гана).

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Этот межконтинентальный перелет занял семь часов и девять минут — ничуть не хуже, чем недавние 11-часовые перелеты между Анкориджем и Тяньцзинем.

Самолет провел ночь в Аккре, после чего в 07:00 по местному времени 8 июля отправился в пятичасовое путешествие в Виндхук. В итоге он прибыл в Намибию в 14:04 по местному времени.

Предыдущая миссия Ан-225

Будучи самым большим самолетом в мире, Ан-225, как правило, выполняет особые задания, которые обычно становятся достоянием прессы. До операции Германия-Гана-Намибия «бегемот» совершил перелет из зоны боевых действий на Ближнем Востоке на базу ВВС в Великобритании.

Действительно, 23 июня самолет забрал три вертолета Puma из Кабула (Афганистан).

Эти военные вертолеты использовались для миссии Великобритании в Афганистане и направлялись домой в связи с выводом британских войск. После короткой остановки в Карачи (Пакистан) Ан-225, загруженный вертолетами, отправился в дальний 10-часовой полет на RAF Brize Norton в Западном Оксфордшире, Англия.

Хотя это было бы интересной историей само по себе, вылет самолета из RAF Brize Norton привлек дополнительное внимание. Как уже сообщалось 25 июня, сила, с которой самолет покинул взлетно-посадочную полосу авиабазы длиной 3 050 метров, привела к тому, что часть периметрального ограждения рухнула на глазах у пилотов. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.