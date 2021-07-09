Турецкий беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил новый рекорд высоты (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Турецкий беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил новый рекорд высоты (ВИДЕО) Турецкий беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил новый рекорд высоты (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Штурмовой беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI TIHA, разработанный компанией Bayraktar с использованием внутренних и национальных ресурсов и оснащенный украинским двигателем, побил рекорд высоты в истории турецкой авиации.

«AKINCI, поднявшийся в небо на высоту 38,039 футов (11,594 метра) и оставался в воздухе 25 часов и 46 минут, — сообщают Экономические новости со ссылкой на агентство DHA.

Кроме того, в рамках длительной летной практики, управляемой из Центра летной подготовки и испытаний AKINCI в Стамбуле, Корлу, AKINCI преодолел в воздухе 7.507 километров.

AKINCI, совершивший на сегодняшний день 870 вылетов в испытательных и тренировочных полетах, выполнил в общей сложности 347 часов и 28 минут полета.

Читайте: Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" доставил гуманитарный груз в Африку (ВИДЕО)

Bayraktar AKINCI TIHA успешно поразил цели впервые примененными интеллектуальными боеприпасами MAM-C, MAM-L и MAM-T национальной разработки в ходе первого огневого испытания, проведенного 22 апреля 2021 года. В огневом испытании, проведенном 5 июля 2021 года, впервые были использованы боевые боеприпасы с боеголовками. В огневом испытании, проведенном с боевыми патронами, AKINCI поразила цели с полной точностью.

Процесс серийного производства данного беспилотника продолжается в рамках проекта Bayraktar AKINCI TIHA, первые поставки которого планируется осуществить в 2021 году. Продолжаются испытательные работы с Bayraktar AKINCI S-1 и S-2, первыми самолетами серийного производства, которые были переданы компании Corlu. Интеграционные исследования других серийных моделей проводятся в научно-исследовательском и производственном центре Baykar National S/UAV.

Читайте: Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса, отрастив 20-сантиметровые ресницы (ВИДЕО)

Первая демонстрация штурмового беспилотного летательного аппарата нового поколения AKINCI — совместной разработки Украины и Турции — состоялась в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля Teknofest 2019 в Стамбуле.