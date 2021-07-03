Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

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Сборная Украины встретиться с Англией в субботнем четвертьфинале Евро-2020, а наших футболистов будет подбадривать ослепительный отряд их жен и подруг.

Журнал Mirror Sport решил познакомить с женами и подружками игроков сборной Украины — начиная от телезвезды, которая обрушилась с критикой на тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, и заканчивая моделями и студенткой, которая помогает начинающим Instagram-звездам увеличивать свою аудиторию в социальных сетях, информируют Экономические новости.

Команда Андрея Шевченко обыграла Швецию, обеспечив себе выход в восьмерку лучших команд Европы, а Артем Довбик забил эффектный гол на последних минутах дополнительного времени.

Их жены и подруги поддерживали их во время матчей против Нидерландов, Северной Македонии, Австрии и шведов — как на стадионе, так и с помощью сообщений со словами поддержки в Instagram.

Теперь они отправляются в Рим, где на «Стадио Олимпико» встретятся с «тремя львами» Гарета Саутгейта, и на кону будет стоять место в полуфинале.

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Влада Зинченко, пожалуй, самая известная из жен и подруг игроков сборной Украины, включая звезду с обложки GQ в преддверии субботнего четвертьфинала Евро-2020.

Влада Зинченко

Звезда «Ман Сити» Александр Зинченко женат на одной из самых известных украинских телеведущих — потрясающей репортерше Владе.

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Зинченко вызвал волну недовольства, когда поцеловал Владу в прямом эфире после победы Украины над Сербией в отборочном матче Евро, но позже выяснилось, что они хорошо знакомы друг с другом.

Затем левый защитник «Сити» сделал Владе предложение, осыпав ее розами на стадионе национальной сборной в Киеве, вмещающем 70 000 зрителей, и в прошлом году они поженились.

Владу часто видели на матчах «Сити», и она даже обрушилась с критикой на тренера Гвардиолу после поражения команды в Лиге чемпионов от «Лиона» в 2020 году.

«Возможно, я не имею права это говорить, возможно, Зинченко мне запретит. Но, мягко говоря, чтобы не ругаться, это полностью вина Гвардиолы», — заявила она на своем YouTube-канале.

«Я не имею права критиковать, но зачем играть в три центральных защитника?», — задала тогда она вопрос.

Гвардиола нашел это замечание забавным и позже сказал Зинченко: «Алекс, самое главное для меня — понравиться твоей жене, и все будет хорошо…».

25-летняя Влада была в Глазго на матче Украины против Швеции, когда ее муж был признан лучшим игроком матча.

Недавно она объявила, что беременна первым ребенком.

Кристен Пазик

Главный тренер сборной Украины Шевченко женат на модели Кристин Пазик, которая появилась на обложке французского GQ.

И она знает все о взлетах и падениях спортивной жизни, поскольку является дочерью бывшего питчера высшей бейсбольной лиги Майка Пазика.

Пара поженилась в 2004 году, когда легендарный нападающий играл в «Милане», где он забил 175 голов в 322 матчах.

42-летняя Кристен — большая поклонница тенниса, ее регулярно замечают на Уимблдоне.

В мае она также была в Порту, чтобы посмотреть, как бывший клуб ее мужа «Челси» обыграл «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

У Кристен и ее 44-летнего мужа четверо сыновей — Джордан, Кристьян, Александр и Райдер. Второй старший, Кристиан, сейчас играет в академии «Челси» — и неудивительно, что он стремится к игровой карьере с такими сильными спортивными генами в семье.

Юлия Пятова

Жена вратаря сборной Украины Андрея Пятова, Юлия регулярно публикует снимки, на которых она вместе с другими вумен болеет за своих парней.

Юлия и ее муж недавно отметили 16-ю годовщину свадьбы, у них четверо детей — Дарья, Милашка, Майя и Лев.

В прошлом месяце она опубликовала сообщение с поддержкой, сопроводив его фотографией на которой она и один из их детей бесстрашно расположились на вершине горы в мансарде во время начала финальной части Евро-2020.

Юлия уверена в том, что поддержка подружек игроков сборной Украины помогает национальной команде.

На прошлой неделе она опубликовала фотографию с ними в Бухаресте с подписью: «Не зря мы летали с девчонками!

«И МЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛИ В НАШИХ РЕБЯТ!»

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего «Вест Хэма» Андрея, болела за сборную Украины из Лондона вместе со своими тремя детьми.

Один из их сыновей был запечатлен во время победы над Северной Македонией в полной экипировке «Хаммерс», с сине-желтым флагом Украины на плечах.

Инна, у которой 26 000 подписчиков в Instagram, работала над социальными проектами и благотворительными мероприятиями в США, направленными на продвижение восточноевропейской культуры за пределами страны.

Юлия Кривцова

Перед матчем в групповым турнире Украины против Австрии Юлия Кривцова поделилась снимком, на котором она запечатлена на стадионе вместе с другими женами и подружками украинских футболистов, одетыми в футболки Украины с именем и номером своего супруга на спине.

Юлия также рассказала о своей «невероятной» поездке в Бухарест своим 6 000 подписчикам в Instagram.

У нее и ее мужа, защитника донецкого «Шахтера» Сергея Кривцова, трое маленьких детей — Андрей, Алиса и Есения.

Ангелина

Ангелина, девушка 18-летнего центрального защитника Ильи Забарного, изучает филологию в Киевском университете.

Она также ведет сайт, помогающий начинающим влиятельным людям развивать свои аккаунты в социальных сетях.

Забарный сыграл все матчи на Евро-2020, и, похоже, их с Ангелиной ждет блестящее будущее.

Таня Макаренко

Таня, жена защитника «Андерлехта» Евгения Макаренко, — модель, которая проводит своё время то в Киеве, то в Брюсселе.

Она и ее муж, который провел прошлый сезон на правах аренды в своем бывшем клубе «Кортрейк» в Бельгии, недавно родили второго ребенка.

Таня была на трибунах во время групповых матчей сборной Украины, а затем наблюдала за победой над Швецией дома в Киеве.

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко выложила фотографию, на которой она и ее подруги собираются сесть на рейс в Италию накануне четвертьфинального матча сборной Украины.

Жена донецкого ветерана команды Тараса, она является известным гурманом, и под снимком она написала, что с нетерпением ждет «пиццу, ризотто, пасту и тирамису».

Кристина Яремчук



Кристина видела, как ее муж Роман Яремчук забил два гола за сборную Украины на Евро-2020, и надеется, что против Англии он забьет еще.

Она также была с девушками на матче группового этапа против Австрии в Бухаресте и наблюдала за победой своей сборной над Швецией в кинотеатре с полным эффектом большого экрана.

Роксана Малиновска

Роксана болеет за своего мужа, полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, из их дома в Италии, пока она присматривает за дочкой Оливией.

Она печет мужу торт каждый раз, когда он забивает гол — и, должно быть, оттачивает свое кулинарное мастерство, ведь за последние два сезона он забил 19 раз за «Аталанту».