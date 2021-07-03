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Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

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Сборная Украины встретиться с Англией в субботнем четвертьфинале Евро-2020, а наших футболистов будет подбадривать ослепительный отряд их жен и подруг.

Журнал Mirror Sport решил познакомить с женами и подружками игроков сборной Украины — начиная от телезвезды, которая обрушилась с критикой на тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, и заканчивая моделями и студенткой, которая помогает начинающим Instagram-звездам увеличивать свою аудиторию в социальных сетях, информируют Экономические новости.

Команда Андрея Шевченко обыграла Швецию, обеспечив себе выход в восьмерку лучших команд Европы, а Артем Довбик забил эффектный гол на последних минутах дополнительного времени.

Их жены и подруги поддерживали их во время матчей против Нидерландов, Северной Македонии, Австрии и шведов — как на стадионе, так и с помощью сообщений со словами поддержки в Instagram.

Теперь они отправляются в Рим, где на «Стадио Олимпико» встретятся с «тремя львами» Гарета Саутгейта, и на кону будет стоять место в полуфинале.

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Влада Зинченко, пожалуй, самая известная из жен и подруг игроков сборной Украины, включая звезду с обложки GQ в преддверии субботнего четвертьфинала Евро-2020.

Влада Зинченко

Звезда «Ман Сити» Александр Зинченко женат на одной из самых известных украинских телеведущих — потрясающей репортерше Владе.

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Зинченко вызвал волну недовольства, когда поцеловал Владу в прямом эфире после победы Украины над Сербией в отборочном матче Евро, но позже выяснилось, что они хорошо знакомы друг с другом.

Затем левый защитник «Сити» сделал Владе предложение, осыпав ее розами на стадионе национальной сборной в Киеве, вмещающем 70 000 зрителей, и в прошлом году они поженились.

Владу часто видели на матчах «Сити», и она даже обрушилась с критикой на тренера Гвардиолу после поражения команды в Лиге чемпионов от «Лиона» в 2020 году.

«Возможно, я не имею права это говорить, возможно, Зинченко мне запретит. Но, мягко говоря, чтобы не ругаться, это полностью вина Гвардиолы», — заявила она на своем YouTube-канале.

«Я не имею права критиковать, но зачем играть в три центральных защитника?», — задала тогда она вопрос.

Гвардиола нашел это замечание забавным и позже сказал Зинченко: «Алекс, самое главное для меня — понравиться твоей жене, и все будет хорошо…».

25-летняя Влада была в Глазго на матче Украины против Швеции, когда ее муж был признан лучшим игроком матча.

Недавно она объявила, что беременна первым ребенком.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Кристен Пазик

Главный тренер сборной Украины Шевченко женат на модели Кристин Пазик, которая появилась на обложке французского GQ.

И она знает все о взлетах и падениях спортивной жизни, поскольку является дочерью бывшего питчера высшей бейсбольной лиги Майка Пазика.

Пара поженилась в 2004 году, когда легендарный нападающий играл в «Милане», где он забил 175 голов в 322 матчах.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

42-летняя Кристен — большая поклонница тенниса, ее регулярно замечают на Уимблдоне.

В мае она также была в Порту, чтобы посмотреть, как бывший клуб ее мужа «Челси» обыграл «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

У Кристен и ее 44-летнего мужа четверо сыновей — Джордан, Кристьян, Александр и Райдер. Второй старший, Кристиан, сейчас играет в академии «Челси» — и неудивительно, что он стремится к игровой карьере с такими сильными спортивными генами в семье.

Юлия Пятова

Жена вратаря сборной Украины Андрея Пятова, Юлия регулярно публикует снимки, на которых она вместе с другими вумен болеет за своих парней.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Юлия и ее муж недавно отметили 16-ю годовщину свадьбы, у них четверо детей — Дарья, Милашка, Майя и Лев.

В прошлом месяце она опубликовала сообщение с поддержкой, сопроводив его фотографией на которой она и один из их детей бесстрашно расположились на вершине горы в мансарде во время начала финальной части Евро-2020.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Юлия уверена в том, что поддержка подружек игроков сборной Украины помогает национальной команде.

На прошлой неделе она опубликовала фотографию с ними в Бухаресте с подписью: «Не зря мы летали с девчонками!

«И МЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛИ В НАШИХ РЕБЯТ!»

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко, жена нападающего «Вест Хэма» Андрея, болела за сборную Украины из Лондона вместе со своими тремя детьми.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Один из их сыновей был запечатлен во время победы над Северной Македонией в полной экипировке «Хаммерс», с сине-желтым флагом Украины на плечах.

Инна, у которой 26 000 подписчиков в Instagram, работала над социальными проектами и благотворительными мероприятиями в США, направленными на продвижение восточноевропейской культуры за пределами страны.

Юлия Кривцова

Перед матчем в групповым турнире Украины против Австрии Юлия Кривцова поделилась снимком, на котором она запечатлена на стадионе вместе с другими женами и подружками украинских футболистов, одетыми в футболки Украины с именем и номером своего супруга на спине.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Юлия также рассказала о своей «невероятной» поездке в Бухарест своим 6 000 подписчикам в Instagram.

У нее и ее мужа, защитника донецкого «Шахтера» Сергея Кривцова, трое маленьких детей — Андрей, Алиса и Есения.

Ангелина

Ангелина, девушка 18-летнего центрального защитника Ильи Забарного, изучает филологию в Киевском университете.

Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Она также ведет сайт, помогающий начинающим влиятельным людям развивать свои аккаунты в социальных сетях.

Забарный сыграл все матчи на Евро-2020, и, похоже, их с Ангелиной ждет блестящее будущее.

Таня Макаренко

Таня, жена защитника «Андерлехта» Евгения Макаренко, — модель, которая проводит своё время то в Киеве, то в Брюсселе.

Она и ее муж, который провел прошлый сезон на правах аренды в своем бывшем клубе «Кортрейк» в Бельгии, недавно родили второго ребенка.

Таня была на трибунах во время групповых матчей сборной Украины, а затем наблюдала за победой над Швецией дома в Киеве.

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко выложила фотографию, на которой она и ее подруги собираются сесть на рейс в Италию накануне четвертьфинального матча сборной Украины.

Жена донецкого ветерана команды Тараса, она является известным гурманом, и под снимком она написала, что с нетерпением ждет «пиццу, ризотто, пасту и тирамису».

Кристина Яремчук
Евро-2020: Как жены и подружки футболистов сборной Украины будут болеть за наших в Италии (ФОТО)

Кристина видела, как ее муж Роман Яремчук забил два гола за сборную Украины на Евро-2020, и надеется, что против Англии он забьет еще.

Она также была с девушками на матче группового этапа против Австрии в Бухаресте и наблюдала за победой своей сборной над Швецией в кинотеатре с полным эффектом большого экрана.

Роксана Малиновска

Роксана болеет за своего мужа, полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, из их дома в Италии, пока она присматривает за дочкой Оливией.

Она печет мужу торт каждый раз, когда он забивает гол — и, должно быть, оттачивает свое кулинарное мастерство, ведь за последние два сезона он забил 19 раз за «Аталанту».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 1127

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