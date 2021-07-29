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Олимпиада-2020: почему олимпийцы кусают свои медали? (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости спорта » Олимпиада-2020: почему олимпийцы кусают свои медали? (ФОТО)
 
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Вид ликующего олимпийца, стоящего на подиуме после победы в своей дисциплине с золотой медалью между зубами, является культовым.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на CNN.

Мы уже неоднократно видели это на Олимпийских играх в Токио в 2020 году по множеству дисциплин.

Официальный аккаунт Токио-2020 даже зашел настолько далеко, чтобы попытаться напомнить людям, что на самом деле медали несъедобны.

«Мы просто хотим официально подтвердить, что медали Tokyo-2020 несъедобны», — говорится в сообщении.

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Олимпиада-2020: почему олимпийцы кусают свои медали? (ФОТО)

Швейцарская велосипедистка Марлен Реуссер позирует фотографу и кусает свою серебряную медаль после индивидуальной гонки на время среди женщин.

«Наши медали сделаны из материалов, переработанных из электронных устройств, подаренных японской общественностью. Так что вам не нужно их кусать… но мы знаем, что вы все равно будете это делать».

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Но почему спортсмены решают отпраздновать победу, кусая свои золотые медали?

Дэвид Валлечинский, член исполнительного комитета Международного общества олимпийских историков, сказал CNN в 2012 году, что это, вероятно, попытка удовлетворить средства массовой информации.

«Это стало навязчивой идеей фотографов», — говорит Валлечинский, соавтор «Полной книги Олимпийских игр». «Я думаю, они воспринимают это как культовый снимок, как то, что, вероятно, можно продать. Я не думаю, что спортсмены придумали это сами».

Спортсмены-победители Олимпийских игр делают все возможное, чтобы найти место для своих медалей.

Том Дэйли, который в понедельник выиграл соревнования по синхронным прыжкам в воду с 10 метров со своим партнером Мэтти Ли, связал сумку, чтобы сохранить свою золотую медаль в безопасности, пока он находится в Токио.

Дейли, который занялся вязанием крючком на изоляции во время пандемии коронавируса, написал в Instagram, что связал сумку, чтобы «не поцарапать трофей».

Словенский велосипедист Примоз Роглич, завоевавший золото в индивидуальной гонке на время, признал, что сама медаль удивила его.

«На самом деле, это довольно тяжелая вещь, но она прекрасна. Я очень горжусь и счастлив», — сказал он СМИ.

Олимпиада-2020: почему олимпийцы кусают свои медали? (ФОТО)

Золотой призер Лаша Бекаури из Грузии кусает свой приз во время церемонии награждения на соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 90 кг.

В 2008 году футболист сборной США Кристи Рэмпоун рассказала Tampa Bay Times, что ее медали спрятаны среди кастрюль и сковородок в ее доме, поскольку она считала, что они будут последними местами, куда кто-то может заглянуть.

В первые дни своей карьеры на Олимпийских играх Майкл Фелпс придумал несколько новаторских методов транспортировки своих медалей.

В интервью «60 минут» с Андерсоном Купером в 2012 году Фелпс сказал, что хранил свои восемь золотых медалей с Игр 2008 года в Пекине в дорожном футляре для макияжа, завернутом в серую футболку.

Учитывая, что он является самым титулованным олимпийцем всех времен и имеет в общей сложности 28 медалей, Фелпсу, возможно, придется придумать новый метод их размещения.

Однако не все спортсмены сохранили свои олимпийские трофеи.

Боксер Владимир Кличко сказал CNN, что он продал золотую медаль, которую он выиграл на Играх в Атланте в 1996 году, за 1 миллион долларов, а средства пошли в фонд братьев Кличко — благотворительную организацию, созданную им и его братом Виталием, чтобы помочь бедным детям в Украине.

«Мы заботимся об образовании и спорте, это ключ к жизни любого ребенка», — сказал Владимир.

«Если у них есть знания, они могут преуспеть в их взрослой жизни, а спорт дает им правила — как уважать своего противника, как уважать правила. В жизни всегда так: ты падаешь, но надо вставать, и спорт преподает тебе этот великий урок».

Американский пловец Энтони Эрвин продал с аукциона свою золотую олимпийскую медаль 2000 года на eBay, чтобы помочь выжившим после цунами 2004 года в Индийском океане.
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