Олимпиада-2020: лучшие моменты, попавшие в объектив камеры (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости спорта » Олимпиада-2020: лучшие моменты, попавшие в объектив камеры (ФОТО) Олимпиада-2020: лучшие моменты, попавшие в объектив камеры (ФОТО)

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Благодаря лучшим фотографам мира за первые несколько дней соревнований у нас уже есть великолепные снимки спортивных достижений, побед, поражений, агонии, радости и многого другого.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Insider.

Уникальные перспективы из-под воды во время женского 100-метрового брасса

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Почти театральное фехтование

Маттиас Хангст / Getty Images

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Полина Шефер-Бец из сборной Германии демонстрирует невероятную концентрацию на брусьях

Эзра Шоу / Getty Images

Мима Ито из Японии демонстрирует другую форму концентрации

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На этих играх нет зрителей, но некоторые все равно останавливаются, чтобы посмотреть

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Страсть голландца Димео ван дер Хорста на баскетбольном турнире

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Молитесь за членов команды Бразилии, пытающихся заблокировать всплеск атаки Хиджина Кима на Южную Корею.

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Выходим на поверхность

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Альберто Мунаррис из Испании нарушает правила для броска во время водного поло

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Стефани Гилмор из Австралии разбивает волну

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Как гимнастки это делают?

Лоуренс Гриффитс / Getty Images

Симона Байлз небрежно смотрит на бревно шириной четыре дюйма

Амин Мохаммад Джамали / Getty Images

С другой стороны, тяжелоатлеты тоже довольно уникальны

Крис Грейтен / Getty Images

Полное истощение в конце триатлона

Адам Претти / Getty Images

Триатлон настолько жесток, что наносит ущерб некоторым из лучших спортсменов мира

Лоик Венанс / AFP / Getty Images

Радость победы

Хавьер Сориано / AFP / Getty Images

Агония поражения

Фред Ли / Getty Images

Миссия выполнена

Крис Грейтен / Getty Images

Гип-гип ура!

Маттиас Хангст / Getty Images

Праздновать или прятаться?

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Велосипедный маршрут предлагает живописные виды на Японию

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Не пытайтесь остановить Тимоти НГессана из Франции

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Звездная мужская баскетбольная команда США не может разобраться в своей борьбе

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Возможно, этот робот поможет сборной США

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Том Дейли и Мэтти Ли из Великобритании демонстрируют мастерство синхронных прыжков в воду

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В соревнованиях по дзюдо среди женщин до 57 кг выигран бой

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Многие спортсмены готовятся к этому моменту всю свою жизнь

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Игры начались фантастически, и это еще не все

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