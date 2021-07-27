Олимпиада-2020: лучшие моменты, попавшие в объектив камеры (ФОТО)
Благодаря лучшим фотографам мира за первые несколько дней соревнований у нас уже есть великолепные снимки спортивных достижений, побед, поражений, агонии, радости и многого другого.
Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Insider.
Уникальные перспективы из-под воды во время женского 100-метрового брасса
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Почти театральное фехтование
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Полина Шефер-Бец из сборной Германии демонстрирует невероятную концентрацию на брусьях
Эзра Шоу / Getty Images
Мима Ито из Японии демонстрирует другую форму концентрации
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На этих играх нет зрителей, но некоторые все равно останавливаются, чтобы посмотреть
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Страсть голландца Димео ван дер Хорста на баскетбольном турнире
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Молитесь за членов команды Бразилии, пытающихся заблокировать всплеск атаки Хиджина Кима на Южную Корею.
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Выходим на поверхность
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Альберто Мунаррис из Испании нарушает правила для броска во время водного поло
Марсель тер Балс / Getty Images
Стефани Гилмор из Австралии разбивает волну
Райан Пирс / Getty Images
Как гимнастки это делают?
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Симона Байлз небрежно смотрит на бревно шириной четыре дюйма
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С другой стороны, тяжелоатлеты тоже довольно уникальны
Крис Грейтен / Getty Images
Полное истощение в конце триатлона
Адам Претти / Getty Images
Триатлон настолько жесток, что наносит ущерб некоторым из лучших спортсменов мира
Лоик Венанс / AFP / Getty Images
Радость победы
Хавьер Сориано / AFP / Getty Images
Агония поражения
Фред Ли / Getty Images
Миссия выполнена
Крис Грейтен / Getty Images
Гип-гип ура!
Маттиас Хангст / Getty Images
Праздновать или прятаться?
Майя Хитидж / Getty Images
Велосипедный маршрут предлагает живописные виды на Японию
Майкл Стил / Getty Images
Не пытайтесь остановить Тимоти НГессана из Франции
Мартин Бернетти / AFP через Getty Images
Звездная мужская баскетбольная команда США не может разобраться в своей борьбе
Грегори Шамус / Getty Images
Возможно, этот робот поможет сборной США
Томас Коэкс / AFP / Getty Images
Том Дейли и Мэтти Ли из Великобритании демонстрируют мастерство синхронных прыжков в воду
Тим Клейтон / Корбис / Getty Images
В соревнованиях по дзюдо среди женщин до 57 кг выигран бой
Франк Файф / AFP / Getty Images
Многие спортсмены готовятся к этому моменту всю свою жизнь
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Игры начались фантастически, и это еще не все
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