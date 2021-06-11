«Слава Украине!» и «Героям слава!»: УАФ утвердила официальные футбольные символы Украины
Сегодня Исполком УАФ единогласно утвердил футбольные символы Украины.
Как информируют Экономические новости, об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава УАФ Андрей Павелко.
Исполком УАФ в 45 голосов, единогласно поддержал Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины и футбольный статус лозунгов.
Отныне вместе с малым гербом УАФ и надписью Украина на всех официальных мероприятиях будет использоваться большой герб и карта Украины с Трезубом по центру.
Кроме того, утверждение прошли и официальные футбольные лозунги: «Слава Украине!» и «Героям слава!».
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По словам Павелко, именно эти лозунги уже много лет звучат из уст болельщиков и являются визитной карточкой украинского футбола по всему миру.
Как отмечет Глава УАФ эти лозунги уже стали «футбольным национальным кодом», который объединил украинцев по всему миру, и который благодаря сегодняшнему решению УАФ, обретает новую силу.
Павелко также поздравил всех любителей футбола в Украине с принятием этого исторического и важного решения.