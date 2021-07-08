Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле «Донбасс Арены». ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО

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Парк возле "Донбасс Арены" сейчас не узнать, он весь зарос бурьяном

После оккупации Донбасса пророссийскими боевиками в 2014 году многие здания были разрушены. А те, которые сумели сохраниться — сейчас в ужасном состоянии. То же самое касается и парков, скверов и прочих зон для отдыха. За ними никто не ухаживает, даже траву и не убирает. От этого страдает асфальтное покрытие. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Вчасно».

В ужасном состоянии находится и парк возле известной во всем мире «Донбасс Арены». В сети были опубликованы фото, на которых видно как сильно он зарос бурьяном. Растения торчат прямо среди потрескавшегося асфальта. Их никто не убирает. Чтобы навести порядок на территории Донецка уже собирают инициативную группу.

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«Предложение общественности инициировать, а молодые подключиться и всем вместе навести порядок», — пишут дончане в сети. Они действительно серьезно настроены на то, чтобы наве6сти порядок в своем городе если «местная власть» этим вопросом не заботится. Ведь на такие позабытые парки, которые ранее были украшением и гордостью города, больно смотреть.

В комментариях под фото жители Донецка вспоминают, что когда-то этот парк был любимым местом отдыха всех горожан. А сегодня он, как и сам Донецк, все больше напоминает местным непризнанную Абхазию.



