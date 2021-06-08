В Украине успешно прошли испытания БТР-4Е (ВИДЕО)

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Украинские военные успешно испытали БТР-4Е с улучшенными характеристиками.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что проведенные успешные испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками продемонстрировали важность комплектования подобной бронетехникой подразделений ВМС ВСУ. Об этом информируют Экономические Новости.

Сообщается, что на днях прошли типовые испытания модифицированной БТР-4Е, во время которых тестировались технические характеристики БТР-4Е и эффективность преодоления водных преград. Министр обороны подчеркнул, что разработка данной модификации БТР-4Е вызвана необходимостью оснащения ВМС специальной бронетехникой для десантирования с надводных кораблей. «На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград. Разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена ​​необходимостью комплектования подразделений Военно-Морских Сил бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей», — сказал Андрей Таран.

По словам министра обороны, во время испытаний бронетранспортер успешно продемонстрировал ожидаемые функции и характеристики. Модифицированный БТР-4Е отлично зарекомендовал себя. Важно отметить, что бронетранспортер является украинской разработкой. БТР-4Е прошел полный цикл от разработки («чистого листа») до передачи вооруженным силам.

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Таран также подчеркнул, что основным отличием варианта выполнения БТР-4Е для нужд ВМС ВС Украины от базового образца является назначение для транспортировки личного состава морской пехоты и их огневой поддержки в бою и способность круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата. Бронетранспортер БТР-4Е серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины.