Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-224 «Мрія» показал кадры взлета. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости общества » Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-224 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-224 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО

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Кадры взлета судна были сняты с помощью квадрокоптером

Самолет АН-224 «Мрія» украинского производства является самым большим и мощнейшим транспортным средством. Он может перевозить на своем борту до 250 тонн груза. Самолет был создан на государственном предприятии Антонов в 1980-х годах. Командир экипажа Дмитрий Антонов решил поделиться удивительными кадрами, которые были сделаны внутри самолета. Также он показал момент взлета самого большого самолета в мире. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на YouTube-канал Антонова.

Во время съёмки самолет направлялся в немецкий город под названием Лейпциг из аэропорта Гостомеле Киевской области. Как рассказал командир самолета, на борту находились шины для самолетов. Снятые кадры получились действительно впечатляющими. Ведь сам самолет очень больших размеров. Только размах крыльев составляет 88 метров, а вот высота лайнера — 18 метров. Вес самолета без груза составляет 250 тонн. В то же время есть груз на борту присутствует, то это около 640 тонн. Скорость полета составляет 850 км/ч.

В комментариях под видео пользователи сети были впечатлены кадрами.

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