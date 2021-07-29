Как выглядит особняк принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии стоимостью $14 млн долларов. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » Как выглядит особняк принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии стоимостью $14 млн долларов. ФОТО Как выглядит особняк принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии стоимостью $14 млн долларов. ФОТО

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После того, как принц Гарри и его жена американская актриса Меган Маркл приняли решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, они переехали в Калифорнию.

Там семейная пара купила для себя особняк стоимостью $14 млн долларов. После этого на Меган Маркл и принца Гарри обрушилась целая волна критики. Регулярные жалобы звездной пары «надоели» многим британцам, о чем упомянул королевский эксперт. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Express.

О том, в каком на самом деле особняке проживает чета решил рассказать эксперт королевской семьи Джонатан Сакердоти. Он решился на это после того, как стало известно о выходе новой книги принца Гарри о жизни в королевской семье.