В Киевской области в супермаркете покупатели обнаружили мышь, уплетающую пиццу за две щеки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Киевской области в супермаркете покупатели обнаружили мышь, уплетающую пиццу за две щеки (ВИДЕО) В Киевской области в супермаркете покупатели обнаружили мышь, уплетающую пиццу за две щеки (ВИДЕО)

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В супермаркете в Киевской области покупатели обнаружили на прилавке мышь, поедающую пиццу.

Как информируют Экономические новости, соответствующее видео было обнародовано на телеграмм-канале «Чрезвычайная Украина».

Мышь привлекла внимание людей средь бела дня. Она абсолютно не была застенчивой, поедая пиццу на прилавке заведения.

Когда посетитель подошел, мышь быстро смекнула и скрылась за прилавком. О последующей судьбе пиццы, которой мышь лакомилась, ничего не сообщается.

После этого происшествия посетители продуктового магазина потребовали от руководства супермаркета перепроверить все торговые стеллажи, на которых осуществляется выкладка товаров.

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