В Киевской области в супермаркете покупатели обнаружили мышь, уплетающую пиццу за две щеки (ВИДЕО)
В супермаркете в Киевской области покупатели обнаружили на прилавке мышь, поедающую пиццу.
Как информируют Экономические новости, соответствующее видео было обнародовано на телеграмм-канале «Чрезвычайная Украина».
Мышь привлекла внимание людей средь бела дня. Она абсолютно не была застенчивой, поедая пиццу на прилавке заведения.
Когда посетитель подошел, мышь быстро смекнула и скрылась за прилавком. О последующей судьбе пиццы, которой мышь лакомилась, ничего не сообщается.
После этого происшествия посетители продуктового магазина потребовали от руководства супермаркета перепроверить все торговые стеллажи, на которых осуществляется выкладка товаров.
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