В Сети появились смешные фотожабы про выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Главная » Последние новости » Новости общества » В Сети появились смешные фотожабы про выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 В Сети появились смешные фотожабы про выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020

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Фортуна улыбнулась команде Андрея Шевченко: впервые в истории сборная Украины, благодаря победе шведов над сборной Польши, вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Пользователи соцсетей отреагировали на это радостное для украинцев событие, создавая остроумные мемы и забавные фотожабы.

Одним из первых опубликовал смешной твит о выходе команды Андрея Шевченко в плей-офф Евро-2020 посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг

Он разместил картинку с бригадой строителей, где работает только один (шведы), а остальные наблюдают (украинцы). Свой мем он подписал: «Всегда рады помочь».

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Но в этой истории есть третья сторона — сборная Польши. Она в случае победы оставила бы Украину за бортом Евро. Эмоции поляков понять можно. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий не остался в стороне и ответил на твит Тиберга своей картинкой: на фото изображен злой Камиль Глик и подпись: «Улыбается по-польски».

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к неожиданной удаче для команды Андрея Шевченко:

«Многоходовочка», «Спасибо шведу за победу», — шутят в комментариях.

«Гроссмейстер всех переиграл и оформил выход в 1/8 не на итальянцев, а на шведов», — прокомментировали в сети работу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.