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«Камни с неба подвезли!»: В сети опубликовали фотожабу на потоп в Ялте (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Камни с неба подвезли!": В сети опубликовали фотожабу на потоп в Ялте (ФОТО)
 
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В оккупированной Россией Ялте проливные дожди вызвали оползни и сели, которые смыли и завалили улицы города строительным мусором и камнями. В этом пользователи соцсетей усмотрели аналогию, которая и была положена в сюжет фотожабы.

Как информируют Экономические новости, меткая иллюстрация была размещена в Фэйсбук Александром Хомазюком.

На коллаже вверху расположен текст с рекламного щита, который был установлен в Республике Крым в 2014 году во время оккупации Россией украинского Крыма: «Что дальше? Да хоть камни с неба! Мы на родине!». Внизу коллажа — Ялта, где машину и дома засыпало «камнями с неба» и мусором, принесенными оползнями.

«Камни с неба подвезли!»: В сети опубликовали фотожабу на потоп в Ялте (ФОТО)

Как написал в Фэйсбук бывший представитель украинского президента в Республике Крым Борис Бабин, основой селя стал именно строительный мусор, который смывался поднятой водой в русле реки Дерекойки.

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«А причиной стала массовая вырубка заповедных лесов над Дерикойкой ради строительства «люксовых» домов в Ялте русскими колонизаторами, что привело к массовой незаконной свалке строительного мусора. Как и предупреждали специалисты, тысячи тонн строительного мусора с гор посыпались на головы обитателей Ялты», — написал Бабин.
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Автор: Елена Каденко
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