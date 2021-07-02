Андрей Богдан был замечен в компании новой девушки: кто она. ФОТО

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Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан был замечен в компании яркой брюнетки

Андрей Богдан уже на протяжении трех месяцев выходить в свет в компании новой девушки. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Страну». Инсайдер рассказал корреспондентам издания о том, что сердце Андрея Богдана уже занято. Богдан около трех месяцев встречается с моделью и инстадивой Кариной Тищенко. Кажется, эта знойная брюнетка действительно смогла украсть сердце Богдана. Потому что по мнению инсайдера экс-политик настроен очень серьезно.

Девушка известна в социальной сети под ником @vot_nah. На ее странице около 50 тысяч подписчиков. Она регулярно делится новыми фото и видео. Судя по опубликованному контенту Карина привыкла к роскошной жизни. Она много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье.

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«Она девушка видная, на нее много кто положил глаз. Живет в ЖК «Новопечерские Липки», а это уже показатель статуса», — говорит наш источник и добавляет, что Андрей планирует все больше и больше выводить свою пассию в свет.

Пара вместе была замечена уже на нескольких мероприятиях.

В частности, в Анталье (Турция) пара была на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show. На нем идет демонстрация украинских брендов, которые неизвестны широкой массе людей.

«Это история как с Настей Сличной была, засветил уже, то не отвертится», — говорит инсайдер.