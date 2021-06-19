Седой брат, реальный выбор Роналду и главный Дракула Рады: Самые остроумные мемы недели

Главная » Последние новости » Новости общества » Седой брат, реальный выбор Роналду и главный Дракула Рады: Самые остроумные мемы недели Седой брат, реальный выбор Роналду и главный Дракула Рады: Самые остроумные мемы недели

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Американский и российские президенты провели «лайтовую перестрелку» в Женеве, в Раде произошла «долгожданная» первая драка созыва, да ещё и эпическая, а украинские фанаты завершили эту июньскую неделю с седыми висками. Да, у блогеров на этой неделе не было времени для кейфа.

Считается, что лето – это время отпусков и ничегонеделания в режиме нон-стоп, но только не в 2021 году. Уже который месяц покой нам только сниться, хотя и хлопоты бывают очень разными. Так, например, футбольные страсти, связанные с Евро 2020, серьезно покатали украинских болельщиков на эмоциональных качелях. Волнение, разочарование, слезы счастья и нереальное ощущение единства. Но, конечно, больше в сего в Сети обсуждали нереально нервную игру с Македонией. Экономические Новости выбрали самое яркое и смешное из мира блогосферы:

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«Красные линии» президентов

В швейцарской Женеве состоялся саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Стороны обсуждали перспективы отношений двух стран, стратегическую стабильность, Нагорный Карабах, Украину, Сирию, ядерную сделку с Ираном…. Если же перечитывать великое множество занудных рукописей аналитиков — не в вашем стиле, достаточно следить за творчеством талантливого художника Сергея Ёлкина

Не забыл карикатурист и о НАТОвских страстях по поводу Украины

И получил ответ от украинских юмористов-реалистов:

А особыми Женевскими инсайтами с украинскими скептиками поделился экс-нардеп и журналист Виталий Чепинога:

Страсти в Раде

17 июня в Раде состоялось знаковое событие — первая драка созыва. Украинцы уже начали волноваться, что на сей раз не будет ни хлеба, ни зрелищ. Но нет, после слов «слуги» Никиты Потураева о «расстреле ОПЗЖ» началась массовая потасовка. В авангарде были Николай Тищенко и Илья Кива, которые не то дрались, не то нежились. В любом случае, со стороны смотрелось очень забавно, потому событие и вдохновило украинцев на творчество:

Ну и бонус! 14 июня футболист Криштиану Роналду, убрал бутылки напитка Coca-Cola и пива Heineken из поля зрения камер во время пресс-конференции. Это вызвало бурю возмущений и способствовало появлению грандиозного фейка. Но если отмести всю дезинформацию, но останется реально правдивый факт: вот как на самом деле выглядел реальный выбор выдающегося бомбардира: