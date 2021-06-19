Курьез: Пенсионер на «Москвиче» обогнал Porsche и Audi в Одессе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: Пенсионер на "Москвиче" обогнал Porsche и Audi в Одессе (ВИДЕО) Курьез: Пенсионер на "Москвиче" обогнал Porsche и Audi в Одессе (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Пенсионер из Одессы по кличке "дядя Вова" создал чрезвычайно резвый Москвич 2141, который способен опередить такие авто, как БМВ M4, Ауди S3 и Порш Кайен.

Чтоб добиться таковых результатов, владельцу Москвича даже не пришлось заменять движок. Он просто внес изменения в агрегат. Об этом сообщают Экономически новости со ссылкой на веб-сайт ТопЖыр.

Дядя Вова установил в движок усиленные шатуны, вкладыши, поршни и турбину.

Коробка передач также была изменена, кроме того была установлена задняя подвеска Ауди S6. Внешний облик машины также подвергся существенной доработке.

Обладатель этой модели не сообщил о её мощности, но если она смогла опередить обозначенные выше модели авто, то, скорее всего, она должна иметь около 300-350 лошадиных сил.

Читайте: На Киевщине авто "заминировали" боевой гранатой (ФОТО)

Напомним, что автомобилист из Кропивницкого создал на базе «Запорожца» резвый и мощнейший электрический автомобиль — 200 л.с., и который ускоряется до 100 км/ч за 4,9 секунды.