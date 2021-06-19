Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО) Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО)

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В аэропорту Киева пограничники пресекли контрабанду 400 килограммов маркированных авиационных винтов, которые должны были переправить самолетом в Нигерию.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«В аэропорту столицы сотрудники пограничной службы и пункта пропуска «Киев» совместно с представителями департамента контрразведки СБУ обнаружили 400 кг маркированных воздушных винтов от самолета Ан-12″, — сообщил в ведомстве.

По данным МВД, полет самолета должен был пролегать по маршруту «Белая Церковь — Борисполь — Гардая (Алжир) — Абуджа (Нигерия)».