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Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО)
 
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В аэропорту Киева пограничники пресекли контрабанду 400 килограммов маркированных авиационных винтов, которые должны были переправить самолетом в Нигерию. 

Как информируют Экономические новости, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

«В аэропорту столицы сотрудники пограничной службы и пункта пропуска «Киев» совместно с представителями департамента контрразведки СБУ обнаружили 400 кг маркированных воздушных винтов от самолета Ан-12″, — сообщил в ведомстве.

По данным МВД, полет самолета должен был пролегать по маршруту «Белая Церковь — Борисполь — Гардая (Алжир) — Абуджа (Нигерия)».

Бориспіль

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У столичному аеропорту прикордонний наряд та оперативні співробітники ОКПП «Київ» спільно з представниками Департаменту контррозвідки СБУ на літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.

Повітряне судно слідувало за маршрутом "Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) — Абуджа (Нігерія)".

Опубликовано МВС України Пятница, 18 июня 2021 г.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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