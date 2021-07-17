В России запретили СМИ, раскрывшее тайну о внебрачном ребенке Путина

Главная » Последние новости » Новости общества » В России запретили СМИ, раскрывшее тайну о внебрачном ребенке Путина В России запретили СМИ, раскрывшее тайну о внебрачном ребенке Путина

Закрыть Отправить

Российское СМИ, которое обнародовало информацию о существовании предполагаемого внебрачного чада Путина, было запрещено по "соображениям национальной безопасности".

Расследовательский сайт «Проект», возглавляемый редактором Романом Баданиным, был признан «нежелательной организацией» и запрещен в России, информируют Экономические новости со ссылкой на The Sun.

Баданин и несколько его коллег разоблачили «тайное дитя любви» Путина после предполагаемого романа с его любовницей-уборщицей, ставшей миллионершей.

Эта расправа произошла после того, как «Проект» назвал Светлану Кривоногих матерью внебрачной дочери Путина, 18-летней Луизы Розовой, также известной как Елизавета Кривоногих.

Журналисты были объявлены «иностранными агентами», однако редактор поклялся продолжать работу по раскрытию правды, которую Путин пытается скрыть.

Читайте: Лукашенко закрыл крупнейшее сетевое СМИ и приказал задержать журналистов

Власти утверждают, что издание базируется в Америке и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Но Баданин настаивает на том, что «Проект» «никуда не денется», и демонстративно обещает новое «громкое» разоблачение уже на следующей неделе.

По его словам, действия властей являются доказательством того, что их журналистика успешна.

Читайте: ООН: сотни тысяч россиян находятся на грани голода

«Лучшего признания трудно себе представить».

В ноябре Баданин рассказал об уборщице, ставшей мультимиллионершей, 46-летней Светлане Кривоногих, которая, как утверждает «Проект», была бывшей внебрачной любовницей Путина.

В этой публикации сообщалось о существовании ее дочери, студентки Елизаветы Кривоногих, известной так же как Луиза Розова, которой сейчас 18 лет и которая поразительно похожа на Путина.

Ни мать, ни дочь никак не прокомментировали эти заявления, но Луиза сказала российскому GQ, что она «вероятно» похожа на молодого Путина.

Программа распознавания лиц якобы показала 70,44-процентное сходство между 68-летним Путиным и подростком.

Говорят, что Кривоногих владеет долей в связанном с Кремлем банке, портфелем недвижимости и бизнес-империей стоимостью около 76 миллионов фунтов стерлингов.

Проект» нацелился на других ведущих соратников Путина, например, утверждая, что семья министра внутренних дел Владимира Колокольцева стала богатой после его назначения девять лет назад, и заявляя о его связях с организованной преступностью.

Другие публикации были посвящены главе Чечни Рамзану Кадырову и «повару» Путина Евгению Пригожину, которого связывали с прокремлевскими фабриками троллей и наемной армией в Африке.

Считается, что российские власти проводят репрессии в отношении СМИ в преддверии важнейших парламентских выборов в сентябре.

Хотя Министерство юстиции назвало 41 иностранную неправительственную организацию «нежелательными», это первое СМИ.

За игнорирование запрета члены «нежелательных организаций» могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до шести лет.

В прошлом месяце полицейские провели обыски в домах редактора «Проекта» Романа Баданина и другой журналистки Марии Жолобовой и изъяли из их квартир компьютеры, телефоны и флэш-накопители, сообщает The Times.

Михаил Рубин, заместитель редактора «Проекта», также был арестован, когда приехал домой к Жолобовой.

По данным The Times, 51-летний Бадинин выкрикивал «Россия будет свободной!», когда его задержали для допроса в полиции.

Адвокаты Баданина заявили, что он был доставлен на допрос в связи с делом о клевете в отношении Ильи Трабера, предполагаемого криминального босса со связями с Путиным, во время документального фильма, который был выпущен в Интернете в 2017 году.

Полицейские подтвердили, что обыски были связаны с обвинениями в клевете, но не сообщили других подробностей.

Кремль отрицает, что полицейские рейды были местью за журналистское расследование Proekt.

«Для таких действий есть законные основания», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ряд других СМИ были названы «иностранными агентами», что существенно ограничивает или лишает их возможности работать в России.

Политическим противникам Путина — таким, как находящийся в тюрьме оппозиционер Алексей Навальный — запретили вести предвыборную кампанию или выдвигать свою кандидатуру на выборах.

В ходе последних репрессий восемь журналистов были признаны иностранными агентами.