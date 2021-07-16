«Зайти в море просто невозможно»: что происходит на пляжах Азовского моря. ФОТО

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Многие отдыхающие жалуются на то, что на берегу Азовского моря слишком много медуз

В этом году нашествие медуз испортило многим туристам отдых. Ученые говорят о том, что этому явлению есть простое объяснение, пишут Экономические новости со ссылкой на «Вчасно».

Пользователи соцсетей регулярно выкладывают новые фото и видео того, что на самом деле происходит на берегу Азовского моря. Отдыхающие жалуются, что медуз настолько много, что иногда зайти в море просто невозможно. К тому же контакт с медузами в воде может вызвать неприятные ощущения, а у некоторых даже аллергию или ожог.

О том, почему сейчас наблюдается такая ситуация на берегу Азовского моря рассказали специалисты института рыбного хозяйства и экологии моря. Ученые говорят о том, что за последнее время численность медуз в Черном море сильно возросла. А в Азовское море эти морские обитатели попадают через Керченский пролив.

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Кроме того, очевидно, играют свою роль постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря, довольно теплые зимы, что может способствовать успешной зимовке даже теплолюбивых медуз, а также массовое присутствие планктона. Это корм как для рыб, так и для медуз. Поэтому с увеличением численности медуз страдают и рыбы, которые попросту остаются без еды.



Чтобы уберечь отдыхающих от контакта с медузами, специалисты рекомендуют базам отдыха создать защищенные от медуз акватории моря с песчаными пляжами.