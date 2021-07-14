Нацгвардия при участии военной авиации проводит масштабные учения водолазов в Черном море. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацгвардия при участии военной авиации проводит масштабные учения водолазов в Черном море. ФОТО Нацгвардия при участии военной авиации проводит масштабные учения водолазов в Черном море. ФОТО

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Водолазы Нацгвардии провели масштабные учения

Водолазы Национальной гвардии Украины провели масштабные учения на Черном море. В социальной сети были опубликованы соответствующие фото и видео. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины в Facebook.

«После такого жаркого дня, как сегодня (13 июля), смотреть видео с учений водолазов Нацгвардии на Тендровской косе вдвойне приятно», – говорится в публикации.

В учениях также принимали активное участие пловцы военно-морских сил Украины, сил специальных операций ВСУ и Госпогранслужбы. Также была задействована морская техника и авиация.

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Боевые пловцы в ходе проведения учений смогли отработать стрельбу под водой из специального вооружения, буксировку групп водолазов, быстрое реагирование на поступающие сигналы опасности.

Кроме этого, они отработали «захват» морского судна с помощью специального оборудования, десантирование пловцов с плавсредств и воздушного судна, поднятие на штурмовом ходу.

Отметим, это не первые учения, которые проводит Национальная гвардия Украины в акватории Черного моря. Не так давно в районе Одессы закончились масштабные военные учения, в которых принимали участие корабли НАТО и военнослужащие других государств.